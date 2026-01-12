Nintendo Direct im Februar 2026? – Leak nennt konkretes Datum und große Enthüllung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Kaum taucht ein konkretes Datum auf, beginnt die Nintendo-Community wieder zu rechnen, zu hoffen und zu spekulieren. Laut einem neuen Leak des französischen Insiders BeeFun könnte die erste Nintendo Direct des Jahres bereits am 10. Februar 2026 stattfinden. Und mehr noch: Die Show soll angeblich „riesig“ werden, inklusive der Enthüllung des geplanten neuen „3D Super Mario“-Spiels für die Switch 2.

Offiziell bestätigt ist davon natürlich nichts. Doch das Gerücht fällt nicht aus dem Nichts, ganz im Gegenteil. Unabhängig vom konkreten Datum gilt eines als nahezu sicher: Eine Nintendo Direct im Februar ist sehr wahrscheinlich. Seit Einführung des Formats im Jahr 2011 hat Nintendo in 10 von 14 Jahren eine Direct im Februar abgehalten. Seit 2019 hält der Konzern sogar eine ununterbrochene Serie an Februar-Directs.

Rechnet man noch ein, dass es seit 2012 in jedem Jahr mindestens eine große Direct im Januar oder Februar gab, wirkt ein Event Anfang 2026 fast garantiert, sofern Nintendo nicht überraschend noch im Januar zuschlägt.

Der Knackpunkt des Leaks: Ein neues „3D Super Mario“?

Der kontroverseste Teil des Leaks ist klar die Behauptung, Nintendo werde einen neuen 3D-Ableger von Super Mario zeigen. Zwar liegt der letzte komplett neue Titel dieser Art inzwischen viele Jahre zurück (Super Mario Odyssey; 2017), doch der Zeitpunkt wirkt dennoch heikel.

Das Team, das traditionell für die großen Super Mario-Titel verantwortlich ist, hat kürzlich erst Donkey Kong Bananza abgeschlossen, eines der wichtigen Launch-Spiele für die Nintendo Switch 2. Ein neues 3D-Super Mario müsste daher entweder von einem anderen Studio stammen oder sich bereits sehr lange in Entwicklung befinden. Beides ist nicht unmöglich, aber eher untypisch für Nintendo, das bei seinen Kernmarken normalerweise auf klare, langfristige Zuständigkeiten setzt. Nichts ist unmöglich, aber mit einem frühen Release des nächsten Super Mario-Spiels rechnen wir eigentlich nicht.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Nintendo Direct-Show im Februar 2026: Welche Spiele stehen im Fokus?

Neben Super Mario gibt es ein ganz anderes Franchise, dass in der Gerüchteküche für die nächste Direct kocht. In der aktuellen Version von Call of Duty HQ wurden Hinweise auf Nintendo entdeckt. Spekulationen rund um einen CoD-Ableger für die Switch 2 gibt es schon länger, immerhin unterzeichnete Microsoft mit Nintendo einen Vertrag, der Call of Duty für die Switch 2 quasi absicherte. Ein weiteres Indiz dafür waren Stellenausschreibungen der Entwicklerteams rund um den „Shooter-König“. Eine Schippe drauflegen können Dataminer. Diese fanden Nintendo bereits als Plattform in den Spieldateien (via realityuk auf X.com).

Nun dürfte es nicht mehr all zu lange dauern. Bereits vor rund einen Monat gab es „Insider-Hinweise“, dass ein CoD für Switch 2 kommt (via Reddit). Der letzte Call of Duty-Titel auf einer Nintendo-Konsole erschien übrigens 2013 (!) für die Wii U. Eine Ewigkeit in Gaming-Zeitrechnung. Immerhin das Release-Jahr von GTA 5 für Xbox 360 und PS3.

Selbst wenn der französische Gaming-Insider BeeFun mit dem neuen „3D Super Mario“ danebenliegt, gäbe es genügend Kandidaten für eine starke Februar-Direct. Mehrere Titel mit Release-Zeitraum im Februar drängen sich geradezu auf, darunter neue Ableger bekannter Third-Party-Reihen und potenzielle Nintendo Switch 2-Versionen bereits angekündigter Spiele.

Dass es eine Nintendo Direct im Februar geben wird, gilt fast als gesetzt. Ob sie am 10. Februar 2026 stattfindet und ob tatsächlich ein neues Super Mario gezeigt wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Der Leak trifft einen Nerv, weil er historische Muster nutzt und genau deshalb wirkt er glaubwürdig. Gleichzeitig wäre eine so große Enthüllung für diesen Zeitpunkt überraschend. Am Ende bleibt es wie so oft bei Nintendo: Die Zeichen stehen auf Ankündigung, aber die ganz großen Hoffnungen sollten Fans noch mit Vorsicht genießen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!