Call of Duty-Spieler sagen: Squid Game-Kollaboration ist „Geldmacherei“

Die zweite Staffel von Squid Game bricht auf Netflix alle Rekorde. Mit noch spannenderen Spielen und unerwarteten Wendungen zieht die Serie weltweit Millionen Zuschauer in ihren Bann. Um die Serie noch bekannter zu machen, setzt Netflix auf groß angelegte Marketing-Kampagnen und Kooperationen – darunter auch eine Kollaboration mit Call of Duty: Black Ops 6 und dem Battle Royale-Ableger Warzone.

In Call of Duty erwartet dich aktuell ein spezieller „Red Light, Green Light“-Spielmodus und mächtige Killstreaks. Während einige Inhalte kostenlos sind, musst du für den Großteil der kosmetischen Items bezahlen. Doch die Preise der insgesamt vier Bundles stoßen auf massive Kritik, noch bevor die Inhalte überhaupt veröffentlicht wurden.

Wie Activision bekanntgab, enthält die Squid Game-Kollaboration einen eigenen Event-Pass mit Belohnungen. Während du einige Inhalte kostenlos freispielen kannst, benötigst du den kostenpflichtigen Premium-Pass, um alles freizuschalten, darunter den begehrten Front-Man-Skin.

Mit einem Preis von 1.100 CoD-Punkten (rund 9,7 Euro) stieß schon dieser Premium-Pass auf Kritik, da er weniger Inhalte bietet als ein übliches Battle Pass. Hinzu kommen drei weitere Squid Game-Bundles, die nur im Gesamtpaket erhältlich sind. Hier eine Preisübersicht:

Um alle Inhalte der Kollaboration freizuschalten, musst du insgesamt 8.700 CoD-Punkte ausgeben – das entspricht etwa 70 bis 85 Euro, je nachdem welche CP-Pakete du gekauft hast.

To unlock all Call of Duty x Squid Game 2 event content, it will cost 8,700 Call of Duty Points ($87).

– Pink Guards: 2,800 COD Points

– The VIPs: 2,400 COD Points

– Young-Hee: 2,400 COD Points

– Premium Event Pass: 1,100 COD Points

Werbung

Bundles are not released yet. pic.twitter.com/mSLzr4DSTa

— CharlieIntel (@charlieINTEL) January 5, 2025