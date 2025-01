Call of Duty: So hoch sind die Entwicklungskosten wirklich

Activision hat die Budgets für drei Call of Duty Spiele bekannt gegeben, wobei einige davon beeindruckende Beträge zwischen 450 und 700 Millionen US-Dollar erreichen. Diese enormen Entwicklungsbudgets sind die höchsten in der Geschichte der Franchise, mit Black Ops Cold War an der Spitze. Die Entwicklung von Videospielen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Entwicklungsprozess dauert oft viele Jahre und erfordert beträchtliche Anstrengungen und finanzielle Ressourcen. Während einige Indie-Spiele mit relativ kleinen, über Plattformen wie Kickstarter gesammelten Budgets auskommen, ist die Situation im AAA-Bereich eine ganz andere. Die Kosten für Blockbuster-Titel sind Jahr für Jahr gestiegen und haben die früher als „teuer“ geltenden Spiele übertroffen. Zu den teuersten Spielen aller Zeiten gehören Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 und The Last of Us Part 2, aber keines dieser Spiele erreicht die Budgets der neuesten Call of Duty-Titel.

Laut Game File hat Patrick Kelly, Creative Director für die Call of Duty-Reihe bei Activision, am 23. Dezember 2024 in einer kalifornischen Gerichtsakte die Budgets für Black Ops 3, Modern Warfare (2019) und Black Ops Cold War offengelegt. Letzteres verzeichnete dabei mehr als 700 Millionen US-Dollar an Entwicklungskosten. Für die Fertigstellung des Spiels, von dem über 30 Millionen Exemplare verkauft wurden, benötigte Activision mehrere Jahre. Modern Warfare, entwickelt von Infinity Ward, hatte ein Budget von mehr als 640 Millionen US-Dollar und verkaufte sich 41 Millionen Mal. Black Ops 3, mit einem Budget von 450 Millionen US-Dollar das kleinste der drei, war immer noch doppelt so teuer wie The Last of Us Part 2, dessen Entwicklung 220 Millionen US-Dollar kostete.

Werbung

Call of Duty Black Ops Cold War ist das teuerste Videospiel aller Zeiten



Mit einem Budget von 700 Millionen US-Dollar ist Black Ops Cold War das teuerste Spiel in der Videospielindustrie und übertrifft sogar die Entwicklungskosten von Star Citizen, die sich auf 644 Millionen US-Dollar belaufen. Bemerkenswert ist, dass Black Ops Cold War von einem einzigen Unternehmen finanziert wurde, während Star Citizen über einen Zeitraum von 11 Jahren durch Crowdfunding finanziert wurde.

Hier gelangst du zur neuesten Folge unseres Podcasts – Episode 35: Season Finale (2024).