Call of Duty: Squid Game Battle Pass enttäuscht die Fans

Ein aktueller Leak enthüllte, dass die Zusammenarbeit zwischen Call of Duty Black Ops 6 und Warzone mit Squid Game möglicherweise einen separaten Premium-Battle-Pass umfassen könnte, was bei den Fans auf Unmut stößt. Der Shooter bietet bereits verschiedene Battle-Pass-Varianten an, darunter eine kostenlose Version, einen kostenpflichtigen Pass und die Blackcell Edition mit zusätzlichen kosmetischen Belohnungen und Verbrauchsgegenständen. Nun scheint ein weiterer kostenpflichtiger Pass für das neue Squid Game Event hinzuzukommen. Nach ersten Hinweisen Anfang des Monats hat Activision indessen offiziell den 25. Dezember 2024 als Veröffentlichungsdatum für die Kooperation bestätigt. Die Spieler warten gespannt auf den 3. Januar 2025, um die neuen Squid Game Modi auszuprobieren und zahlreiche neue Operator Skins und Waffen Blaupausen zu erhalten.

Während viele annahmen, dass die neuen Skins als Store-Bundles veröffentlicht würden, deutet ein neuer Leak darauf hin, dass ein weiterer Battle Pass erforderlich sein könnte, um das Event vollständig zu genießen. Spieler von Call of Duty: Black Ops 6 sind verärgert und erklären, dass sie mit dem Spiel „fertig“ sind, nachdem der Twitter-Nutzer xFleXy_ entdeckt hat, dass das bevorstehende Squid Game-Event einen weiteren kostenpflichtigen Battle Pass umfassen könnte. Obwohl es noch nicht offiziell im Spiel veröffentlicht wurde, deutet der Leak darauf hin, dass es einen „aufregenden Event Pass“ und eine „Premium Track Route“ geben wird, durch die Spieler zusätzliche Belohnungen, einschließlich des Frontmann Operators, freischalten können.

Fans kritisieren Call of Duty x Squid Game Kooperation

Auf Reddit kritisieren Nutzer Activisions Entscheidung, einen weiteren kostenpflichtigen Battle Pass in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone zu integrieren. Der Nutzer Against-The-Current erklärt, dass er mit Call of Duty „fertig“ sei, da die Einführung weiterer Mikrotransaktionen „inakzeptabel“ sei. Nutzer 1tankyt weist auf die Ironie hin, dass der kostenpflichtige Event-Pass ein Event monetarisiert, das selbst Werbung ist. Einige Nutzer merken an, dass Fortnite ein ähnliches Monetarisierungssystem hat, aber der Hauptunterschied darin liegt, dass Fortnite ein Free-to-Play-Spiel ist, während Call of Duty die Spieler bereits 70 Euro pro Jahr kostet. Das Echo in der Community ist eindeutig und zeigt die wachsende Unzufriedenheit mit dem zunehmenden Einsatz von kostenpflichtigen Inhalten.

Hier geht es zu unserer Game Review zu Call of Duty: Black Ops 6.

Quelle: youtube.com via Call of Duty

