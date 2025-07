Xbox Game Pass Juli 2025: RoboCop, Wuchang und mehr

TimTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Ab dem 17. Juli ist RoboCop: Rogue City im Xbox Game Pass verfügbar. Der düstere First-Person-Shooter versetzt dich in das chaotische Detroit, wo du als ikonischer Cyborg-Polizist für Recht und Ordnung sorgst. Mit filmreifer, Inszenierung und brutaler Action richtet sich der Titel an Fans klassischer Lizenzspiele und Retro-Ästhetik.

My Friendly Neighborhood im Xbox Game Pass – Horror trifft Puppenshow

Ebenfalls am 17. Juli erscheint My Friendly Neighborhood. Das Survival-Horror-Spiel kombiniert Rätsel und Grusel mit einer skurrilen Puppenwelt – eine Mischung aus Resident Evil und Muppets, die bereits auf Reddit für Gesprächsstoff sorgt.

Back to the Dawn – Gefängnis-RPG mit Escape-Fokus

Am 18. Juli folgt Back to the Dawn, ein düsteres Rollenspiel, das dich in ein Hochsicherheitsgefängnis versetzt. Du musst überleben, Verbündete finden und einen Fluchtplan schmieden – mit taktischen Entscheidungen und verzweigter Story.

Abiotic Factor – Survival-Crafting im Forschungslabor

Ab dem 22. Juli kannst du in Abiotic Factor mit bis zu sechs Spielern in einem unterirdischen Forschungskomplex ums Überleben kämpfen. Paranormale Bedrohungen und militärische Konflikte machen das Spiel zu einem intensiven Koop-Erlebnis.

Wheel World – Open-World-Radabenteuer

Am 23. Juli erscheint Wheel World als Day-One-Release. Du spielst Kat, eine junge Radfahrerin, die eine kollabierende Welt retten muss. Mit Upgrade-System, Rennen und Story-Modus bietet das Spiel eine ungewöhnliche Mischung aus Sport und Erkundung.

Wuchang: Fallen Feathers – Soulslike in der Ming-Dynastie

Der Höhepunkt der Juli-Welle ist Wuchang: Fallen Feathers, das am 24. Juli direkt zum Launch im Game Pass erscheint. Als verfluchte Piratenkriegerin kämpfst du dich durch eine düstere Welt voller Monster, Intrigen und brutaler Kämpfe. Das atmosphärische Action-RPG gilt als Geheimtipp für Soulslike-Fans.

Grounded 2 – Miniatur-Abenteuer mit Mounts und Basenbau

Am 29. Juli startet Grounded 2 als Game Preview. Das Sequel zum beliebten Koop-Survival-Spiel schrumpft dich erneut in einen Garten voller Gefahren – diesmal mit neuen Mounts, erweiterten Crafting-Systemen und Basenbau.

Farming Simulator 25 – Landwirtschaft weltweit

Den Abschluss bildet Farming Simulator 25 am 1. August, das dich in drei Regionen der Welt zum virtuellen Landwirt macht. Mit neuen Maschinen, Kulturen und Multiplayer-Modus richtet sich der Titel an Fans entspannter Simulationen.

In diesem Beitrag erfährst du, wie viele Abonnenten der Xbox Game Pass wirklich hat.