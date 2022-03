Das Ende von Battlefield 2042 – Die Titanic ist gesunken

Bevor ich hier zu einem sehr klaren Ende und Schlussstrich für Battlefield 2042 komme, will ich nochmals betonen, dass mir das Spiel wirklich Spaß macht. Ich snipe unglaublich gerne im neuen Battlefield und fand es steckte voller potenziell genialer Ideen. Aber die aktuellen Zeichen zeigen einfach dass EA und DICE Battlefield 2042 aufgegeben haben und die Spieler ebenso dem Spiel endgültig den Rücken kehren.

"Valuable Lessons" learned over Battlefield 2042 as DICE begins its up-hill battle on the next installment.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 23, 2022