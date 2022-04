EPILEPSIE WARNUNG! Battlefield 2042 Update 4.0

Als wäre gerade Battlefield 2042 nicht bereits genug Kritik ernten würde, gibt es nun eine ernstzunehmende Gesundheits Warnung zum neuen Update. Tom Henderson der berühmte Leaker und auch diverse andere User berichten von einem sehr ernst zu nehmendem Bug. Dieser würde Epilepsie Anfälle auslösen seit dem Battlefield 2042 4.0 Update und DICE sollte diesen schnellstmöglich beheben.

⚠ EPILEPSY WARNING ⚠️

This is pretty serious so giving it an RT to get it noticed by the right people.

Patch 4.0 for #Battlefield2042 seems to have caused some severe flashing. I personally remember having this issue in the BETA.@T0TALfps @PartWelsh @Straatford87 https://t.co/UzQObsNtUO

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 19, 2022