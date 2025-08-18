Battlefield 2042-Update bringt über 30 exklusive Belohnungen für Battlefield 6

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Obwohl Battlefield 6 im Rampenlicht steht, hat DICE das Vorgängerspiel Battlefield 2042 noch nicht komplett fallen gelassen. Im Gegenteil: Mit einem überraschend großen Update bekommt der Titel einen letzten Auftritt. Denn wer jetzt noch in BF2042 einsteigt, kann sich Belohnungen sichern, die direkt in BF6 übertragen werden.

Damit knüpfen die Entwickler beide Spiele clever aneinander: Veteranen von BF2042 erhalten einen Anreiz, zurückzukehren, während zukünftige BF6er-Spieler schon jetzt Inhalte freischalten können.

Werbung

Battlefield 2042: Über 30 Belohnungen für Battlefield 6

Wie EA über X.com (vormals Twitter) bestätigte, enthält das kostenlose Update eine ganze Reihe neuer Inhalte, darunter eine neue Map, Waffen und Herausforderungen. Besonders spannend: Mehr als 30 exklusive Belohnungen können in Battlefield 2042 freigespielt und anschließend automatisch in Battlefield 6 übertragen werden.

Dazu zählen vor allem Skins für Waffen, Fahrzeuge und Spezialisten aus verschiedenen Battlefield-Generationen. Damit feiert das Franchise seine eigene Geschichte: von Bad Company 2 bis hin zu Battlefield 2042.

Neue Map: Iwo Jima

Das Update bringt zudem eine überarbeitete Version der legendären Map Iwo Jima zurück. Dort warten spezielle Herausforderungen, die abgeschlossen werden müssen, um die neuen Herausforderungen freizuschalten. Das Prinzip ist simpel:

Werbung

Aufgaben erfüllen

Battle Pass-Level steigern

Belohnungen erhalten

Sobald die Ziele erreicht sind, werden die Skins direkt im eigenen Account gespeichert und stehen ab dem Release von Battlefield 6 bereit.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Diese Skins warten auf dich

Unter den Belohnungen finden sich Highlights für Fans alter Battlefield-Teile:

Werbung

Bridge Between Nations – Specialist-Skin

– Specialist-Skin Western Front – Waffenskin (Battlefield 1)

– Waffenskin (Battlefield 1) Muller – Waffenskin (Battlefield V)

– Waffenskin (Battlefield V) Aurora – Fahrzeugskin (Bad Company 2)

– Fahrzeugskin (Bad Company 2) Blackburn – Fahrzeugskin (Battlefield 3)

– Fahrzeugskin (Battlefield 3) Commander – Soldatenskin (Battlefield 4)

– Soldatenskin (Battlefield 4) Sovereign – Soldatenskin (Battlefield 2042)

Damit decken die Entwickler fast die gesamte Seriengeschichte ab. Für Fans ist es also nicht nur ein Bonus für Battlefield 6, sondern auch ein nostalgischer Rückblick.

Wie lange hast du dafür Zeit?

Um die Belohnungen freizuschalten, bleibt jedoch nicht unbegrenzt Zeit. Der kostenlose Battle Pass in Battlefield 2042 läuft nur noch bis zum 7. Oktober 2025. Wer bis dahin die Herausforderungen meistert, darf sich die exklusiven Items sichern. Alle Rewards werden dann automatisch in Battlefield 6 verfügbar sein. Allerdings nur, wenn du dich vor dem 31. März 2026 im neuen Spiel einloggst. Danach verfallen die Ansprüche.

Mit dem großen Update gelingt EA ein cleverer Schachzug: Battlefield 2042 erhält einen würdigen Abschluss, während Fans gleichzeitig motiviert werden, in Battlefield 6 einzusteigen.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Übrigens fühlt sich für mich das Spielen mit einem Pro-Controller auf Konsole schon fast wie Cheaten an.

Nicht verpassen!