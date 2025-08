Battlefield 6: Open-Beta startet im August – Release-Termin im Oktober

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

In Los Angeles (USA) hatte die einstige GameStar-Legende (und Held meiner Kindheit), Peter Steinlechner, die Gelegenheit, Battlefield 6 mehrere Stunden lang zu spielen. Verschiedene Modi, mehrere Karten und alle vier Klassen standen auf dem Programm. Der erste Eindruck ist vielversprechend.

Technisch beeindruckend und stabil

Das neue Battlefield basiert auf der aktuellen Frostbite-Engine und soll optisch wie aus einem Guss. Scharfe Texturen, flüssige Animationen und stabile Framerates selbst bei Explosionen und Gebäudezerfall zeigen, dass die Technik sitzt. Gespielt wurde auf lokal gehosteten Servern. Die Frage bleibt also, wie gut die Performance unter Live-Bedingungen sein wird. Dazu wird es allerdings auch eine offene Beta-Phase im August geben, die uns darüber Aufschluss geben wird.

Zum Start verspricht der Entwickler weltweite Serverstandorte, abschaltbares Crossplay und Cross-Save-Funktion.

Besonders Fans des Editors dürfen sich freuen: Portal kehrt zurück, diesmal umfangreicher und flexibler. Eigene Skripte, UI-Anpassungen und neue AI-Optionen machen das Erstellen eigener Modi einfacher. In ausgewählten „Verified“-Portals kannst du sogar regulären Spielfortschritt erzielen, wie Steinlechner auf Golem.de berichtet.

Battlefield 6: Spielgefühl zwischen Teil 3 und 4

Was bereits viele Leaks zuvor bestätigt haben, sagt auch der Artikel aus: Das „Battlefield Studios“-Konglomerat hat sich an den Stärken von BF3 und BF4 orientiert. Wuchtige Gefechte, taktisch und fokussiert. Es soll jetzt mehr Spieltiefe geben, ohne unwichtige Details, die das Spielgefühl nur trüben würden.

Zerstörung ist jetzt ein zentrales Thema, aber man kann nicht die ganze Karte in Schutt und Asche legen. Viel mehr gibt es die Möglichkeit die Karte taktisch „umzugestalten“. Was wichtig ist, da sonst alles in Chaos versinken würde.

Battlefield 6: Release- und Beta-Termine stehen fest

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S. Damit dürfte das neue Battlefield vor dem nächsten Call of Duty erscheinen, dass laut Gerüchten erst im November kommen wird!

Die Open Beta startet bereits im Sommer:

9.–10. August 2025: Early-Access-Phase

Early-Access-Phase 14.–17. August 2025: offene Beta für alle Spieler

Ob die Technik unter Live-Last hält und wie sich die Kampagne präsentiert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist: Mit der Mischung aus moderner Technik und klassischem Gameplay könnte Battlefield 6 der Neustart werden, auf den Fans seit Jahren warten. Erst kürzlich wurde die komplette Map- sowie die Kampagnen-Missionen-Liste geleakt. Außerdem wurde der Preis für Battlefield 6 bestätigt.