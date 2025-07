Battlefield 6-Leak: Komplette Map-Liste und Kampagnenmissionen aufgetaucht

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Ein angeblicher Leak sorgt derzeit in der Battlefield-Community für ordentlich Gesprächsstoff. Auf einem geleakten Dokument, das über Imgur (via Reddit) geteilt wurde, sind angeblich alle Multiplayer-Maps und Kampagnenmissionen von Battlefield 6 aufgeführt. Sollte sich diese Liste als echt herausstellen, könnte sie uns bereits jetzt einen umfassenden Einblick in die Inhalte des kommenden Shooters geben.

Diese Multiplayer-Maps soll Battlefield 6 bieten

Der Leak zeigt eine große Bandbreite an Schauplätzen, die von urbanen Kriegsschauplätzen bis hin zu weitläufigen Regionen reichen. Das würde auch zu bisherigen Leaks über das Gameplay passen. Die komplette Liste der angeblichen Multiplayer-Maps liest sich so:

Abbasid [Kairo]

Outskirts [Kairo]

Battery [Gibraltar]

Limestone [Gibraltar]

Capstone [Tadschikistan]

Tungsten [Tadschikistan]

Dumbo [Brooklyn]

Aftermath [Brooklyn]

Eastwood [Kalifornien]

Badlands [Kalifornien]

Granite [Kalifornien/Battle Royale/Gauntlet]

Besonders spannend ist „Granite“, da der Leak darauf hindeutet, dass diese Map nicht nur für den klassischen Multiplayer gedacht ist, sondern auch als Battle-Royale-Map oder für einen speziellen „Gauntlet“-Modus genutzt werden könnte.

Klassiker kehren zurück: Remastered-Maps aus früheren Teilen

Neben neuen Karten nennt das Dokument auch mehrere Remastered-Versionen von bekannten Maps aus älteren Battlefield-Spielen. Dazu gehören:

Operation Firestorm : Ursprünglich aus Battlefield 3, später auch in Battlefield 4: Second Assault

: Ursprünglich aus Battlefield 3, später auch in Battlefield 4: Second Assault Propaganda : Aus Battlefield 4: Dragon’s Teeth

: Aus Battlefield 4: Dragon’s Teeth Talah Market : Bekannt aus Battlefield 3: Aftermath

: Bekannt aus Battlefield 3: Aftermath Downtown: Ursprünglich aus Battlefield Hardline

Unklar ist derzeit, ob diese Maps exklusiv für einen Portal-Modus gedacht sind – ähnlich wie bei Battlefield 2042 – oder ob sie Teil der normalen Multiplayer-Rotation werden. Sollte letzteres der Fall sein, würde Battlefield 6 damit eine Mischung aus neuen Schauplätzen und Fan-Favoriten bieten.

Leak verrät auch Kampagnenmissionen

Der angebliche Leak listet auch alle Missionen der Einzelspieler-Kampagne. Diese sollen die Story über mehrere globale Konfliktherde hinweg erzählen:

Prologue

Implementation [Gibraltar]

Night Raid [Kairo]

Mission to Protect [Brooklyn]

Drone Attack [Tadschikistan]

Invasion [Gibraltar]

Ataka [Brooklyn]

Tank Mission [Kairo]

War [Tadschikistan]

Damit setzt Battlefield 6 offenbar auf eine klassische Kampagne, die in mehreren Ländern spielt und sowohl urbane Kämpfe als auch großangelegte Militärschlachten bietet.

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Bisher hat sich Electronic Arts nicht zu den angeblichen Details geäußert. Auch eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Interessant ist jedoch, dass die aufgelisteten Maps und Missionsorte gut zu früheren Gerüchten über das Setting passen, das sich über verschiedene Kontinente erstrecken soll.

Sollte sich die Echtheit des Dokuments bestätigen, könnte Battlefield 6 mit einer großen Vielfalt an Schauplätzen und einem Mix aus neuen Inhalten und Nostalgie punkten.

Battlefield 6 soll voraussichtlich am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC erscheinen. Bislang taucht die Switch 2 nicht als Startplattform auf, eine zukünftige Portierung ist aber nicht ausgeschlossen. Vermutlich aus technischen Gründen wird es keine PS4- und Xbox One-Version mehr geben. Mehr zu Preis, Enthüllung und Beta-Phase von BF6 erhaltest du ebenfalls bei uns!

Umfrage