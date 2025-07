Battlefield 6 Preis: EA-Chef bestätigt 70 Euro und kündigt größte Enthüllung an

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Der Battlefield 6 Preis war in den letzten Wochen ein heiß diskutiertes Thema. Gerüchte sprachen davon, dass Electronic Arts den kommenden Shooter für satte 80 Euro verkaufen könnte. Jetzt hat EA-CEO Andrew Wilson auf der Q1 FY26-Investorenkonferenz Klarheit geschaffen (via Battlefield Bulletin auf X.com – vormals Twitter): „Wir planen keine dramatischen Änderungen bei den Preisen für Spitzenspiele.“ Damit dürfte Battlefield 6 zum üblichen Launch-Preis von rund 70 Euro erscheinen. So zumindest die Annahme, nach dieser Aussage (ebenfalls auf X.com).

EA setzt auf das größte Battlefield aller Zeiten

Wilson nutzte die Gelegenheit, um die Ambitionen hinter dem neuen Teil zu unterstreichen. „Wir haben mehr in dieses Battlefield investiert als in jedes andere Produkt der Reihe zuvor“, erklärte er. Der Fokus liege darauf, ein Spiel zu liefern, das sowohl Veteranen als auch neue Spieler abholt. Dabei soll das Feedback der Community eine zentrale Rolle gespielt haben.

Ein Highlight: Content Creator dürfen Battlefield 6 bereits ab Donnerstag live streamen. EA spricht von der „ambitioniertesten Enthüllung“ der Serie, inklusive Multiplayer-Showcase, riesigen Karten, neuen Spielmodi und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Entwicklung.

Leaks heizen die Spekulationen weiter an

Auch Dataminer sorgen für Gesprächsstoff. Der bekannte Leaker Temporyal entdeckte in einer Pre-Alpha-Build Hinweise auf einen neuen Battle-Royale-Modus sowie eine Karte mit dem Codenamen „Lyndon Beach“. Erste Details deuten darauf hin, dass diese Map ein zusammenhängendes U-Bahn-System bieten könnte, was auf strategischere Matches und dynamische Schlachten hindeutet.

Diese Informationen passen zu EAs Ankündigung, dass das neue Battlefield eine noch größere spielerische Freiheit und epische Schlachten bieten soll. Ob die Leaks stimmen, erfahren Fans schon bald – die offizielle Enthüllung rückt immer näher.

Battlefield 6 Beta soll bereits am 4. August starten

Wann wir uns alle selbst davon überzeugen können? Es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass bereits am 4. August 2025 die offizielle Beta-Phase starten soll. Dazu gab es sogar einen Leak über die EA-App. Mittlerweile gibt es mehrere Daten von diversen Insidern, die in der Vergangenheit meistens richtig lagen:

Der Preload-Start der Beta ist am 4. August. Das wäre durchaus im Möglichen.

Der Beginn der geschlossenen Beta ist am 5. August.

Die öffentliche Beta-Phase startet am 8. August.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung. Deshalb nehmt es so wie es ist, es sind Gerüchte.

Preis bleibt stabil – gute Nachrichten für Spieler?

Die quasi Bestätigung des Preises dürfte viele Fans beruhigen. In Zeiten, in denen einige Publisher mit höheren Launch-Preisen experimentieren, bleibt EA bei Battlefield 6 offenbar konservativ. Wilson betonte, dass das Unternehmen die Marktentwicklung genau beobachte, aber aktuell keinen Grund sehe, von der etablierten Preisstruktur abzuweichen. Immerhin ruderte auch Microsoft kürzlich zurück.

Mit der nahenden Präsentation steigen die Erwartungen: Kann Battlefield 6 den hohen Ansprüchen gerecht werden und die Serie zurück an die Shooter-Spitze bringen? Der kommende Donnerstag könnte entscheidend sein. Am 31. Juli 2025 werden die Battlefield Studios den Multiplayer von Battlefield 6 in einem großen Live-Event enthüllen. Los geht es ab 20:30 Uhr deutscher Zeit. Zu sehen u.a. auf YouTube.

Battlefield 6 soll voraussichtlich am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC erscheinen. Bislang taucht die Switch 2 nicht als Startplattform auf, eine zukünftige Portierung ist aber nicht ausgeschlossen. Vermutlich aus technischen Gründen wird es keine PS4- und Xbox One-Version mehr geben.

