Battlefield 2042: Die nächste falsche Entscheidung – Miktrotransaktionen

…kommt von irgendwo auch die Geldgier wieder her. Als wäre das Spiel nicht bereits beerdigt worden von der großen breiten Masse an Fans. Welche nicht mal überlegen dem Game wieder eine Chance zu geben. Dachte sich nun DICE (bzw. liest sich diese Entscheidung eher wie von EA) “Was Battlefield 2042 fehlt sind Mikrotransaktionen”. An dieser Stelle kann man sich auch als Redakteur nur ratlos noch an den Kopf fassen.

These are the five currency packages in the files. There is no actual data on prices.

COD is using similar values for packages. The price structure over there (PS / Xbox store):

🪙 500: 4.99$

🪙 1100: 9.99$

🪙 2400: 19.99$

🪙 5000: 39.99$

🪙 13000: 99.99$ pic.twitter.com/xzvISsL3mR

— temporyal (@temporyal) April 25, 2022