Battlefield 2042 entfernt 128 Spieler Modus

Das letzte Update für Battlefield 2042 vor dem Start des ersten Season-Contents ist da. Zumindest hieß es von DICE und EA, dass der Season Start in den frühen Sommer 2022 verlegt wurde. Was hoffentlich Juni bedeutet. Und mit diesem neuen Update entfernt Battlefield 2042 den 128 Spieler-Modus. Allerdings nur für den Spielmodus “Durchbruch”. Dass DICE vor hat diesen Modus wieder zu kicken ist kein wirkliches Geheimnis. Aber was bedeutet dies für ganz Battlefield?

Update 4.1 for #Battlefield2042 goes live across all platforms tomorrow (19/5) at 08:00 UTC ✅

WERBUNG

It's a zero-downtime update so you'll be good to jump in and play once you have it downloaded 🎮

Update Notes: https://t.co/t75GIOLdTS pic.twitter.com/95Dore6tEG

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) May 18, 2022