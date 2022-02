Spieler wollen “Geld zurück” für Battlefield 2042 – 146.000 Unterschriften!

Der Abstieg von Battlefield ist deutlich und deutlicher zu spüren. Mit jeder neuen News und jedem Update seitens der Entwickler, wächst der Frust bei den Spielern. Nun ist es so weit, dass Spieler endgültig ihr Geld für Battlefield 2042 zurück fordern. Mit einer offiziellen Petition wollen sich hier die Spieler zusammenfinden um ihren Stimmen Druck zu verleihen. Auch Leaker Tom Henderson hat diese bereits entdeckt und wundert sich, dass dies nicht durch alle News geht. Und seit dem 7. Februar hat sich einiges getan!

Update vom 11. Februar 2022:

Mittlerweile hat die Petition zum aktuellen Zeitpunkt über 146.166 Unterschriften gesammelt (8:50 Uhr). Andere Petitionen auf Change.org sehen dagegen alt aus, denn mit mehr als 150.000 Unterschriften gehört die Battlefield 2042 “Geld zurück”-Petition zu den erfolgreichsten der Plattform.

Ursprüngliche Meldung vom 7. Februar 2022:

Ob sich das Battlefield Franchise je wieder erholen wird, ist aus jetziger Sicht nicht zu sagen. Bereits mit Battlefield 5 begann ein Niedergang der Spielerzahlen. Ein mehr und mehr wachsendes Raunen und Unzufriedenheit in der Community machte sich breit. Aber was anfangs noch auf belangloser i-Tüpfelreiterei basierte, wurde mehr und mehr zu berechtigter Kritik an Funktionen, Bugs und mangelndem Service. Die letzte Hoffnung war das neu angekündigte Battlefield 2042 und der Trailer versprach “Epicness”.

Nun ist das neue Battlefield seit einigen Monaten auf dem Markt und die Community hat genug! Spieler wollen nun ihr Geld zurück für Battlefield 2042. Und sie fordern dies auch mit einer Petition ein, welche zu diesem Zeitpunkt bereits knapp 5000 Unterschriften hat. Denn all die versprochenen “Epicness” ist nur eine weichgespülte zuckerfreie Light-Version auf dem Markt erschienen, so der Tenor der Community. Neben den bekannten Bugs und Glitches, fehlt es an Content und Service. Auch ich (und mir macht das Spiel riesigen Spaß) verstehe all dieses Raunen und dass es den Spielern einfach reicht.

