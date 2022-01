Apex Legends-Entwickler arbeitet gleich an drei neuen Star Wars-Spielen!

Star Wars Jedi: Fallen Order - Im Spiel ist das Imperium immer einen Schritt voraus. - (C) EA, Respawn

Electronic Arts (EA) und Respawn Entertainment haben gerade drei (!) neue Star Wars-Spiele angekündigt, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Damit wurde auch das Gerücht bestätigt, dass wir bald mehr von Jedi: Fallen Order 2 sehen werden, aber auch der unbenannte Ego-Shooter (der nicht im Titanfall-Universum spielt) wurde bestätigt.

Das ist eine “neue Phase”, wie EA die Ankündigung in der Zusammenarbeit mit Lucasfilm beschreibt. Vince Zampella, Gründer und General Manager von Respawn, wird die Arbeit an allen drei Spielen beaufsichtigen. Neben seinen Aufgaben bei DICE. Das erste Spiel ist angesichts der jüngsten Berichte nicht überraschend. Stig Asmussen leitet die Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order, dem Überraschungshit von 2019, ein hochgelobtes Spiel das mehrfach ausgezeichnet und millionenfach verkauft wurde.

Star Wars bekommt Taktik-Spiel und neuen Ego-Shooter

Das zweite Star Wars-Projekt von Respawn ist ein Star Wars-Ego-Shooter unter der Leitung von Game Director Peter Hirschmann. Hirschmann war in den letzten sechs Jahren Direktor bei Respawn und verantwortete zuletzt das VR-Spiel Medal of Honor: Above and Beyond.

„Mit Lucasfilm Games an einem neuen Ego-Shooter in der Star Wars-Galaxis zu arbeiten, ist für mich ein wahr gewordener Traum, denn dies ist eine Geschichte, die ich schon immer erzählen wollte“, so Hirschmann in einer Aussendung.

Und das dritte Projekt geht in Richtung Strategie! Gemeinsam mit dem Indie-Studio Bit Reactor, unter der Leitung von XCOM-Veteranen, wird ein hochwertiges rundenbasiertes Taktikspiel kommen.

„Wir freuen uns, weiterhin mit den hervorragend talentierten Entwicklern von Respawn zusammenzuarbeiten“, so Douglas Reilly, VP bei Lucasfilm Games. „Sie haben hervorragende Leistungen darin bewiesen, epische Star Wars-Geschichten zu erzählen, zusammen mit erstklassigem Gameplay in verschiedenen Genres, und wir freuen uns darauf, weitere erstaunliche Erlebnisse in die weit, weit entfernte Galaxie zu bringen.“

Wann erscheinen die drei neuen Star Wars-Spiele von Respawn?

Zu den Release-Terminen gibt es noch keine offiziellen Termine, aber Gerüchte besagen, dass wir Star Wars Jedi: Fallen Order 2 (oder wie auch immer die Fortsetzung heißen mag) noch vor der E3 2022 erstmals präsentiert wird. Zu den anderen beiden Spielen gibt es noch nicht einmal Gerüchte, wann sie erscheinen könnten.

We’re excited to announce THREE new Star Wars games officially in the works from @Respawn. Read more and pass on what you’ve learned: https://t.co/pKZFHqDA1W pic.twitter.com/n1byCzaDtL — EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2022

Mutterkonzern Disney zeigt sich sehr zuversichtlich und spricht von Vertrauen in die Zusammenarbeit mit EA und Respawn, welche sich bereits in der Vergangenheit als erfolgreiche Geschäftsbeziehung erwiesen hat.