Jedi: Fallen Order 2 und neues Need For Speed sollen Ende 2022 erscheinen

2022 wird aller Voraussicht nach ein großes Jahr für Electronic Arts. Der Insider und Dauer-Leaker Tom Henderson hat behauptet, dass wir 2022 mehr von Star Wars Jedi: Fallen Order 2 und dem nächsten Need for Speed sehen werden, wobei beide Titel noch dieses Jahr erscheinen sollen.

Tom Henderson erwartet das nächste Need for Speed von Criterion Games bereits im September/Oktober 2022.

Wir wissen das Criterion bei der Entwicklung von Battlefield 2042 mithelfen musste, dadurch das neue Rennspiel der Serie verschoben werden musste. Die Entwicklung war mehrere Monate unterbrochen, aber es scheint wieder fix auf Kurs zu sein.

