FIFA 22-Leaker enthüllt: FIFA 23 übernimmt “Fortnite-Strategie” (Gerücht)

FIFA 22

Erst vor wenigen Wochen haben wir euch berichtet, dass der größte Konkurrent von der FIFA-Videospiele, PES 2022, angeblich Free-to-Play wird. FIFA 22 wird es nicht, aber für FIFA 23 soll es bereits Pläne geben, dass man die “Fortnite-Strategie” übernimmt. Wie genau soll das ablaufen?

Derzeit dreht sich alles um FIFA 22 und der Hypermotion-Technologie, die uns EA in den kommenden Tagen näher erklären wird. Leider steht die neue Technologie nur der PlayStation 5- und Xbox Series X-Version zu und Spieler müssen dafür auch weitere 20 Euro zahlen, weil sie dafür die Ultimate Edition benötigen.

Anscheinend gibt es noch interessantere Informationen zum nächsten Spiel, FIFA 23.

Demnach soll eine wichtige Funktion von Fortnite übernommen werden: Free-to-Play und Crossplay.

Crossplay für FIFA 23?

Derzeit ist nicht abzusehen, ob FIFA 22 tatsächlich Crossplay erhalten wird. Aber für das nächste Spiel könnte EA laut dem Tweet von DonkTrading bereits darauf hinarbeiten.

Epic Games ermöglicht es mit Fortnite Spielern gegen jede Plattform anzutreten, egal auf welcher Konsole oder Plattform sie sich befinden. Da FIFA kein Ego-Shooter ist, könnte man annehmen, dass EA Sports auch kein Problem damit haben wird.

Ein massiver Leak? Aber Donk war in der Vergangenheit ziemlich treffsicher mit seinen Leaks. Allerdings lässt sich die Information über das Free-to-Play und Crossplay von FIFA 23 derzeit nicht verifizieren.

Wird FIFA Free-to-Play?

Neben dem Crossplay-Leak für FIFA 23 sagte Donk auch, dass der zukünftige Titel Free-to-Play sein wird. Auch wenn das ziemlich absurd klingt, weil sich FIFA jedes Jahr wie Semmeln am Sonntag verkauft: Dank Ultimate Team könnte EA Sports die “Fortnite-Strategie” anwenden. Immerhin verdient Epic Games viel Geld dadurch, dass man saisonale Events mit Battle Pass und Skins verkauft. Und auch Ultimate Team hat sich zu einem wichtigen Einnahmefaktor gemacht. Man könnte noch mehr verdienen, wenn das Grundspiel kostenlos wird.

Ob das ganze FIFA 23 nun tatsächlich Free-to-Play wird kann man anzweifeln. Aber das Ultimate Team für das nächste FIFA für alle frei spielbar ist, damit ALLE Geld ausgeben dürfen, könnte durchaus möglich werden.

FIFA 22 wird am 1. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia erscheinen. FIFA 23 befindet sich sehr wahrscheinlich schon bei EA Sports in Vorbereitung.