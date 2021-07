Mega-Gerücht: Pro Evolution Soccer 2022 soll kostenlos spielbar sein!

Pro Evolution Soccer 2022 mit Messi, Alaba und Co. - (C) Konami

Bei Konami tut sich etwas! Nachdem mit dem Blobber Team (The Medium) kürzlich ein Vertrag unterzeichnet wurde, um Spekulationen über einen Silent Hill-Reboot zu entfachen, könnte die letzte aktive Konami-Spielserie den Fußball-Videospiele-Markt umkrempeln: Ein Gerücht macht die Runde, das Pro Evolution Soccer 2022 (PES) kostenlos wird.

In einem kürzlich erschienenen VGC-Podcast erklärte Redakteur Andy Robinson, dass Konami basierend auf dem, was er gehört hat, die Dinge für die Serie mit dem kommenden PES 2022 – das später in diesem Monat offiziell enthüllt wird – in einigen wichtigen Punkten ändert. Während alle Details darüber abzuwarten sind, wie dies geschieht, sagte er, dass Pro Evolution Soccer 2022 ein kostenloses Spiel sein wird. Angesichts des zunehmenden Fokus der Serie auf eSports und der Einführung eines Live-Service-Modells macht das durchaus Sinn, und würde Spieler von FIFA 22 ablenken.

Das ist natürlich nicht das Einzige, was in PES 2022 anders sein wird. Konami bestätigte letztes Jahr, dass die Serie ihre interne Fox Engine nicht mehr verwenden und stattdessen auf die Unreal Engine umsteigen wird, wie man 2020 via Twitter teilte.

Wann erscheint PES 2022?

Bereits in der Vergangenheit hat Konami versucht vor dem nächsten FIFA auf den Markt zu kommen, auch wenn es nur 2 Wochen davor waren.

Bisher erschienen die Pro Evolution-Spiele an folgenden Tagen:

Titel Release-Termin PES 2018 15. September 2017 PES 2019 30. August 2018 PES 2020 10. September 2019

Bisher erschienen bis auf FIFA 21 die letzten 4 FIFA-Spiele Ende September, nur FIFA 21 startete am 9. Oktober 2020. Pro Evolution Soccer 2022 könnte also in der zweiten September-Woche auf den Markt kommen. Aber das ist nur eine konservative Schätzung von uns.

Sehr wahrscheinlich werden wir den Release-Termin zur „offiziellen Spielankündigung“ am 21. Juli 2021 erhalten. Eine erste Open Beta („New Football Game Online Performance Test“ gibt es ja bereits vom 24. Juni bis zum 8. Juli. Die vier spielbaren Vereine sind FC Bayern München, Juventus Turin, Manchester United und Barcelona. Also keine kleine Namen im Fußballsport.

Wo kann ich die Demo-Version ausprobieren?

Die Open Beta von PES 2022 ist nur mehr bis zum 8. Juli 2021 Mitternacht verfügbar, da heißt es schnell sein. Ihr könnt euch das Spiel herunterladen und im 1-gegen-1 online gegen andere Spieler antreten.

So könnt ihr die Pro Evolution Soccer 2022-Demo herunterladen:

Startet den Xbox- oder PlayStation Store Sucht nach „New Football Game Online Performance Test“ Ladet das Spiel herunter Startet PES 2022

Pro Evolution Soccer 2022 läuft mit der Unreal Engine

Konami hat sich von der Fox Engine verabschiedet und verwendet für PES 2022 erstmals die Unreal Engine.

„Als sie mit der Unreal-Engine herumgespielt haben, haben sie einfach entschieden, dass dies die Engine ist, mit der sie den Schritt in die nächste Konsolengeneration machen wollten. Die Unreal-Engine ist die Basis für die Zukunft der PES-Serie“, sagte Lennard Bobzien gegenüber Eurogamer.

Pro Evolution Soccer 2022 befindet sich bei Konami in Entwicklung.