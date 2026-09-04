Rev. NOiR angekündigt: Konamis neues RPG stellt sich einem tödlichen Schicksal

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Konami und Entwickler ILCA haben neue Details zu ihrem kommenden Rollenspiel Rev. NOiR bekannt gegeben. Das RPG soll im Jahr 2027 erscheinen.

Im Mittelpunkt von Rev. NOiR stehen die beiden Charaktere Asch und Finé, die durch einen Zufall aufeinandertreffen und schließlich gemeinsam zu einer gefährlichen Mission aufbrechen. Ihr Ziel ist es, den sogenannten „Lightfall“ aufzuhalten. Dabei handelt es sich um ein tödliches Phänomen, das jedem den Tod bringt, den es berührt. Was zunächst wie eine Mission zur Rettung der Welt beginnt, entwickelt sich allerdings zu einer Reise, bei der Asch und Finé mit einem unerwarteten Schicksal konfrontiert werden.

Die Geschichte von Rev. NOiR spielt in einer Welt, deren Menschheit seit Urzeiten vom sogenannten „Determinant“ am Himmel gelenkt wird. Durch astrale Verordnungen soll dieser den Frieden bewahren und den Menschen ihren vorgesehenen Weg weisen.

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Doch dieser Frieden ist bedroht. Eine weitere Lightfall-Saison steht bevor und bringt eine Katastrophe mit sich, die für alle tödlich endet, die mit ihr in Berührung kommen. Im Zentrum der Ereignisse steht der junge Asch, der in einem abgelegenen Dorf auf Finé und deren Leibwächterin Diana trifft.

Aschs eigene astrale Verordnung gibt ihm vor, „viele Menschen zu retten“. Von diesem Auftrag geleitet, schließt er sich Finé an und begleitet sie auf ihrer sogenannten „Cessation“-Mission. Gemeinsam wollen sie die geheimnisvollen „Provitons“ besiegen, die als Ursache für den Lightfall gelten.

Damit beginnt eine Reise, die nicht nur über das Schicksal der Welt entscheiden könnte. Im Laufe ihres Abenteuers müssen sich die Charaktere auch mit der Frage auseinandersetzen, ob ihr Weg tatsächlich durch eine höhere Macht vorherbestimmt ist oder ob sie ihr Schicksal durch ihren eigenen Willen verändern können.

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Asch sucht seinen eigenen Weg

Asch gehört zu den zentralen Figuren von Rev. NOiR und wird in der japanischen Fassung von Takeo Otsuka (Jinshi aus Die Tagebücher der Apothekerin) gesprochen. Beschrieben wird er als ruhiger Junge, dessen Begegnung mit Finé sein bisheriges Leben grundlegend verändert.

Nachdem er sich ihrer Mission angeschlossen hat, beginnt für ihn nicht nur eine Reise durch die Welt. Durch die gemeinsamen Erlebnisse und die Bindungen, die er zu seinen Gefährten aufbaut, entdeckt Asch nach und nach seine eigene Bestimmung.

Gerade vor dem Hintergrund der astralen Verordnungen dürfte seine persönliche Entwicklung eine wichtige Rolle innerhalb der Geschichte spielen. Schließlich scheint sein Weg zunächst klar vorgegeben zu sein. Im Verlauf seiner Reise beginnt er jedoch, seinen eigenen Weg zu finden.

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Finé trägt die Hoffnung auf ein Ende des Lightfalls

An Aschs Seite steht Finé, die in der japanischen Sprachausgabe von Kana Ichinose (Fern aus Frieren), gesprochen wird. Sie ist eine junge Klerikerin und gleichzeitig Trägerin der sogenannten „Rainbow Astria“.

Dieser besonderen Kraft wird nachgesagt, dass sie den Lightfall beenden kann. Damit kommt Finé eine entscheidende Rolle bei der Mission zu, die drohende Katastrophe aufzuhalten.

Gemeinsam mit ihrer Leibwächterin Diana befindet sie sich bereits auf ihrer Reise, als sie in einem niedergebrannten Dorf auf Asch trifft. Trotz der schweren Verantwortung wird Finé als fröhlich, neugierig und abenteuerlustig beschrieben. Sie träumt davon, die große Welt außerhalb ihrer vertrauten Heimat zu entdecken.

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Ihre Reise ist damit nicht ausschließlich von der Mission gegen den Lightfall geprägt. Gleichzeitig bekommt sie die Möglichkeit, jene Welt kennenzulernen, die sie bislang nur aus der Ferne kannte.

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Diana und Kross begleiten die Reise

Auch Diana gehört zu den bereits vorgestellten Charakteren. Sie ist Soldatin des Astrian-Ordens und normalerweise in der Garnison der Heiligen Hauptstadt stationiert. Finé gegenüber empfindet sie großen Respekt, insbesondere aufgrund der Gewissenhaftigkeit, mit der diese ihre Rolle als „Heilige“ übernimmt.

Diana begleitet Finé deshalb als ihre persönliche Leibwächterin. Ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn prägt dabei ihr eigenes Handeln. Sie setzt sich für Menschen ein, die Hilfe benötigen, und ist bereit, ihre eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen, um andere zu beschützen.

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Mit Kross stößt ein weiterer Begleiter zur Gruppe. Der Schütze gehört zur Stadtwache von Lysria und erhält von seinem Hauptmann den Auftrag, Finé und ihre Gefährten als Führer zu begleiten. Kross wird als gutherzig und mitfühlend beschrieben. Menschen in Not kann er nicht ignorieren, weshalb auch er bereit ist, anderen zur Seite zu stehen.

Zwischen göttlicher Vorsehung und freiem Willen

Ein zentrales Thema von Rev. NOiR scheint die Frage nach der eigenen Bestimmung zu sein. Die Menschen leben in einer Welt, in der der Determinant sie mithilfe astraler Verordnungen lenkt. Gleichzeitig müssen Asch und seine Begleiter Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen über das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen könnten.

Während ihrer Mission versuchen sie herauszufinden, wie sich der Lightfall aufhalten lässt und welche Rolle die Provitons bei der Katastrophe spielen. Gleichzeitig decken sie ein Schicksal auf, mit dem keiner von ihnen gerechnet hat.

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Ob ihr Weg tatsächlich durch göttliche Vorsehung bestimmt wird oder sie sich durch ihren eigenen Willen davon lösen können, gehört zu den Fragen, die das Rollenspiel im Verlauf seiner Geschichte aufgreifen soll.

Rev. NOiR befindet sich bei ILCA in Entwicklung und wird von Konami veröffentlicht. Das Rollenspiel soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch aus.