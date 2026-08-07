Silent Hill 2 erhält neues Update – Bloober verbessert Grafik und Performance

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Konami und Bloober Team haben überraschend ein neues Update für das Silent Hill 2 Remake veröffentlicht. Patch 1.07 konzentriert sich vor allem auf technische Verbesserungen und soll sowohl die Performance als auch die Bildqualität auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro verbessern. Gleichzeitig beseitigt das Update mehrere Grafikfehler, die Spieler seit dem letzten Patch gemeldet hatten.

Performance in beiden Grafikmodi verbessert

Im Mittelpunkt des Updates stehen Optimierungen für beide Darstellungsmodi. Sowohl der Performance-Modus als auch der Qualitätsmodus sollen nach der Installation flüssiger laufen und insgesamt stabiler funktionieren.

Gerade Spieler, die zuvor gelegentliche Einbrüche der Bildrate bemerkt hatten, dürften von diesen Anpassungen profitieren.

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Dichterer Nebel und bessere Grafik

Auch die Atmosphäre von Silent Hill wurde überarbeitet. Laut den offiziellen Patch Notes haben die Entwickler die Darstellung des ikonischen Nebels verbessert. Außerdem wurde die allgemeine Bildqualität optimiert.

Zu den weiteren grafischen Verbesserungen gehören:

überarbeitete Nebeldarstellung,

bessere allgemeine Bildqualität,

weniger visuelle Artefakte während der Bewegung,

behobenes Schattenflackern,

zahlreiche weitere Grafikfehler wurden beseitigt.

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Kleine Änderungen mit großer Wirkung

Obwohl Patch 1.07 keine neuen Inhalte oder Gameplay-Änderungen enthält, dürfte er für viele Spieler dennoch spürbare Verbesserungen bringen. Gerade bei einem atmosphärischen Horrorspiel wie Silent Hill 2 tragen stabilere Bildraten und eine sauberere Darstellung erheblich zum Spielerlebnis bei.

Vor allem die Optimierungen des Nebels sind bemerkenswert, da dieser zu den wichtigsten Stilmitteln der Serie gehört und einen großen Einfluss auf die Stimmung des Spiels hat.

Konami untersucht bereits neue Probleme

Kurz nach der Veröffentlichung meldeten allerdings einige Spieler neue Schwierigkeiten im Performance-Modus auf PS5 und PS5 Pro. Konami hat bereits bestätigt, dass das Team diese Berichte untersucht und an einer Lösung arbeitet. Ein weiterer Hotfix könnte daher bereits in naher Zukunft folgen.

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Ein weiterer Feinschliff für den Horror-Hit

Mit Update 1.07 setzt Bloober Team die kontinuierliche technische Optimierung für das Silent Hill 2 Remake (hier geht es zu unserer Game Review) fort. Zwar bringt der Patch keine neuen Inhalte, dafür sorgt er für eine bessere Performance, eine stimmigere Nebeldarstellung und zahlreiche Grafikverbesserungen. Wer zuletzt mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, sollte das Update daher möglichst zeitnah installieren.