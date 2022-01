FIFA 2022-Herausforderer “UFL” enthüllt Gameplay-Trailer und Release-Fenster

UFL - (C) Strikerz Inc

Nach der Enthüllung bei der gamescom 2021 zeigt die Free-to-Play-Fußball-Simulation UFL nun einen Gameplay-Trailer. Nachdem bisher nur kleinere Teaser und Entwicklungsfortschritte veröffentlicht wurden, stellt der neue Trailer mehr Gameplay-Ansichten zur Verfügung.

In einem beeindruckenden 18-minütigen Video sehen wir, wie der CEO des Studios Strikerz Inc, Eugene Nashilov, die Geschichte hinter seiner Entscheidung enthüllt, eine Alternative zu FIFA zu entwickeln. Strikerz Inc hat sich zum Ziel gesetzt, ein Spiel zu entwickeln, das sich einem konsistenten, fairen Gameplay und umfassender Teamanpassung verschrieben hat. Nicht nur das, wir werden auch einige der größten Fußballstars unserer aktuellen Zeit sehen.

Advertisment

UFL: Ein ernstzunehmender FIFA-Konkurrent?

eFootball 2022 von Konami ist derzeit mehr eine Demo, als ein fertiges Spiel. UFL sieht zumindest laut dem neuesten Gameplay-Trailer “ernster” aus. Das Spiel von Strikerz Inc zielt darauf ab, die “Herrschaft der FIFA-Serie” herauszufordern. Da es Free-to-Play ist, gibt es wohl auch genügend Spieler, die es ausprobieren werden. Das übergeordnete Thema des stark stilisierten Videos ist der Slogan des Spiels „Free to play, fair to play“.

Der Slogan ist natürlich ein Schwenk auf die “Pay-to-Win”-Methoden der FIFA Ultimate Team League, wo man Karten-Packs ziehen kann, um bessere Spieler zu bekommen. UFL könnte es hierbei durchaus besser machen, vor allem von der Optik her, kommt es an FIFA 22 heran.

Wann wird UFL erscheinen?

Derzeit gibt es nur ein Release-Fenster 2022, also noch keinen konkreten Tag, an dem die Fußball-Simulation veröffentlicht werden soll.

Für welche Plattformen erscheint UFL?

UFL erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.