Battlefield 2042 muss noch länger auf Season 1 warten

Battlefield 2042 Repairman © DICE & EA, Edit: DailyGame

DICE und EA haben nun eine ganze weile nicht viel von sich hören lassen im Bezug auf ihr Shooter Flaggschiff. Nun melden sie sich mit guten Nachrichten für das Spiel, jedoch mit schlechten Nachrichten für die Season 1 von Battlefield 2042. Es ist wieder so eine News seitens der Entwickler, welche die Fans spalten wird. In die Seite welche noch Verständnis und Geduld aufbringen kann und jene Seite, die schon genug hat. Denn aktuell laufen Battlefield 2042 die Spieler davon.

Today we’re sharing the latest #Battlefield 2042 details, our new player feedback loop, and a status update for Season One. Advertisment Learn full details: https://t.co/6y8368gebO pic.twitter.com/WrueRz2ICm — Battlefield (@Battlefield) February 1, 2022

Battlefield 2042 Season 1 verzögert sich weiter, Legendary Bundle soll vertrösten

Nachdem es ja doch zahlreiche Spieler gibt, welche sich die Gold oder auch Ultimate Edition von Battlefield 2042 gesichert haben und diese auf die Season 1 warten. Hat DICE beschlossen diese mit einem kleinen Goodie zu vertrösten. Mit einem legendary Bundle mit diversen Waffen, Fahrzeug und auch einem Specialist Skin. Dieses Bundle zeigt optisch zumindest, wie Battlefield 2042 aussehen könnte, wenn es denn endlich auf das entsprechende Level gebracht würde.

Und genau aus diesem Grund verzögert sich alles. Denn DICE will sich zusammen mit Criterion, Ripple Effect und EA erst das Game endlich auf ein Niveau bringen, mit dem sie selbst und Spieler zufrieden sind. Leider ist diese Liste noch immer lang und länger. Erst wenn die berichteten Bugs, Glitches und auch fehlenden Features wirklich ausgemerzt wurden, soll Season 1 im Frühsommer starten.

The Steadfast Exclusive Legendary Bundle, free for all Gold and Ultimate players will include: Zero Resistance – Mackay Specialist Skin

Grasshopper – K30 Skin

Rapid Hammer – M44 Skin

And more 👇 pic.twitter.com/aUjx3esZrp — Battlefield (@Battlefield) February 1, 2022

Auch Tom Henderson sieht Gute wie Schlechte Nachrichten

In seinen Tweets sagt der berühmte Leaker Tom Henderson, dass auch er weiß wie schwer es ist positives in dieser Entwicklung zu sehen. Dass er den Gedanken seine 100 Dollar erstattet zu bekommen lang aufgegeben hat. Aber es als Investment sieht. Ein Investment in ein zukünftig potenziell geniales Game. Denn mit den Verbesserungen und einer endlich anlaufenden Season 1 und somit mehr Content für Battlefield 2042, kann dieser Shooter definitiv wieder Spaß machen.