Battlefield 6 heißt angeblich „2042“ – Beta bereits diesen Juni?

Battlefield 4 spielte in der Gegenwart und Battlefield 2042 in naher Zukunft. - (C) DICE/EA

Sind bereits alle interessanten Informationen zu Battlefield 6 im Internet zu finden? Ein Mega-Leak zum nächsten Battlefield findet man auf Reddit, aber diesmal nicht vom „Standard-Insider“ Tom Henderson. Diesmal wird ein „zufälliger Typ“ genannt, der es auf einem Discord Server abgelegt hat. Demnach wird das nächste Spiel der Shooter-Reihe Battlefield 2042 heißen und exakt 100 Jahre nach dem ursprünglichen Battlefield (1942) und 100 Jahre vor Battlefield 2142 aus dem Jahr 2006 positioniert sein.

Zu schön um wahr zu sein? Die große Enthüllung des nächsten Battlefield findet zwar in wenigen Tagen, am 9. Juni 2021, statt, aber die Wogen gehen bei diesem Mega-Leak auf Reddit (und in vielen Foren) hoch.

Vor wenigen Stunden veröffentlichte der Account „HeroTK“ massiv viele Details, für die man schon viel Fantasie benötigt – wenn man sich alles ausdenken möchte. Allerdings findet man diese Informationen teilweise auch auf 4chan, einer eher unglaubwürdigen Quelle.

Der Beitrag beinhaltet auch viele weitere angebliche Details zum Spiel, und den Namen Battlefield 2042. Demnach wird es 64-gegen-64-Matches auf „den größten Maps in der Geschichte von Battlefield“, die Rückkehr von Levolution und Tornado- und Twister-Wetterereignissen, die während der Matches auftreten, geben. Also auch viele Dinge die wir schon kennen. Zumindest als Gerücht, den DICE oder EA haben bisher nichts davon bestätigt.

Battlefield 2042: Ein wenig mehr PUBG

Es wird behauptet, dass Battlefield 2042 eine neue „Profi“-Mechanik enthalten wird, die es Spielergruppen ermöglicht, einen Spezialisten pro Klasse mit einzigartigen Geräten und Fähigkeiten zu haben, wie beispielsweise einen Sanitäter, der einen Heilpfeil abfeuern kann. Squads werden auch Fahrzeuge wie ATVs rufen können, und die Spieler können verschiedene Aufsätze gleichzeitig halten und bei Bedarf austauschen, so kann man wie in verschiedenen anderen Shootern sein Rotpunktvisier abnehmen und durch ein Zielfernrohr ersetzen. Auch die Griffe sollen auswechselbar sein, wie auch die Magazin-Größen.

Klingt ein wenig als hätte man sich Mechaniken aus PUBG abgeschaut und mit Battlefront 2 gekreuzt. Und das beste an dem Leak auf Reddit/4chan: Die Beta soll bereits im Juni starten. Zumindest sei eine private Testsitzung für große Content-Creator und Streamer für den 15. Juni 2021 geplant. Eine offene Alpha/Beta soll kurz darauf viel alle Spieler starten, noch vor der ankündigten EA Play Live im Juli.

Das wäre wirklich „zu schön um wahr zu sein“.

Mächtige Maps

Die Maps in Battlefield 2042 werden deutlich größer sein als in Vorgänger-Titeln der Serie: Dabei können Teams permanent „Sektoren“ erobern – die selbst die Größe einer Battlefield 3-Map haben. Angeblich gibt e sogar eine Map in der Antarktis mit dem Namen „Shelf“.

Um einen Sektor zu erobern, müssen die Spieler die Punkte darin erobern. Jeder Sektor kann von 3 – 4 Punkten reichen. Sobald man einen SEKTOR erobert hat, kann er nicht zurückgenommen werden. Klingt auch wieder wie ein Modus von Battlefront 2.

Schließlich wird behauptet, dass das neue Battlefield über Wingsuits, Greifhaken (ähnlich wie bei Dying Light) und die Möglichkeit verfügt, Seilrutschen einzusetzen (wie bei Call of Duty Modern Warfare), um seinen Squad schnell an die Spitze der Klippen zu bringen.

Kein Cross-Gen zum Release?

Das nächste Battlefield erscheint neben PC, PS5 und Xbox Series X/S auch für PS4 und Xbox One. Trotzdem behauptet „HeroTK“ auf Reddit, dass Cross-Gen-Spielen beim Start von Battlefield 2042 nicht unterstützt wird. Anscheinend soll die „Old-Gen“ nicht damit umgehen können.

Der Leaker geht noch weiter und behauptet, dass es noch zwei Trailer gibt, die noch nicht geleakt wurden und startklar sind.

! Natürlich sollte man all diese Informationen mit der nötigen Portion „Spekulation“ aufnehmen. Die Quellen sind nicht gerade die Vertrauenswürdigsten im Internet.

Battlefield (6) befindet sich bei DICE/EA in Entwicklung und soll im 4. Quartal 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Wer das Battlefield 4 kostenlos am PC spielen möchte, der hat jetzt die Möglichkeit über Amazon Prime Gaming.