Battlefield 2042: Ripple Effect Studios enthüllt “Battlefield Portal”

Electronic Arts und das in Los Angeles ansässige Ripple Effect Studios unter der Leitung von Christian Grass haben im Rahmen der EA PLAY Live mit Battlefield Portal die nächste große Spielerfahrung von Battlefield 2042 enthüllt.

Erstmalig in der Geschichte der Reihe bietet Battlefield Portal eine Community-Plattform, die eine Vielzahl einmaliger Erlebnisse ermöglicht, indem sie Tools bereitstellt, mit denen Spielende ihr eigenes Battlefield-Erlebnis erschaffen und mit anderen teilen können. Battlefield Portal wird als eines der drei Kernerlebnisse mit Battlefield 2042 veröffentlicht.

Neben Battlefield Portal bietet das Spiel die Multiplayer-Erfahrung All-Out Warfare mit der nächsten Generation der beliebten Modi Eroberung und Durchbruch sowie Battlefield Hazard Zone, das neue Trupp-basierte Spielerlebnis, bei dem es um alles geht. Weitere Details zu diesem Modus werden im Laufe der nächsten Monate von DICE und EA bekannt gegeben.

Battlefield 2042-Modi mit legendären Maps aus vorherigen Spielen

Battlefield Portal bietet eine umfassende Entwicklersuite mit Einstellungen, eigenen Modi und einem Logik-Editor. Damit erstellen, teilen und erleben Spieler unerwartete Schlachten und nutzen dabei alle Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstungsobjekte aus Battlefield 2042 sowie einige legendäre Karten aus Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 und Battlefield 3. Bereits im Vorfeld gab es dazu einen umfassenden Leak.

Diese kreativen Werkzeuge geben Spielenden die Möglichkeit, auf ihren Erlebnissen in früheren Battlefield-Spielen aufzubauen, um einzigartige Modi zu schaffen. So sind beispielweise neben 1942 gegen 2042-Spielen oder Gefechten zwischen Soldaten mit Messern gegen Einheiten mit Defibrillatoren auch knallharte Team-Deathmatch–Showdowns möglich. Mit den verfügbaren Anpassungsoptionen in Battlefield Portal können Spielende ihrer Fantasie freien Lauf lassen und die Regeln des Krieges selbst bestimmen.

„Battlefield Portal ist wirklich eine Liebeserklärung an unsere leidenschaftlichen und langjährigen Fans“, sagt Justin Wiebe, Senior Design Director bei Ripple Effect Studios. „Wir haben einige Tools entwickelt, die der Community die Möglichkeit geben, ihre eigenen Battlefield-Erlebnisse zu schaffen. Gleichzeitig bringen wir diese legendären Battlefield-Klassiker für unsere Veteranen zurück und unsere neuen Spieler können diese erstmals erleben.“

Battlefield Portal enthält alle Inhalte aus der Welt von Battlefield 2042 sowie sechs weitere Karten aus drei der beliebtesten Titel der Reihe mit zusätzlichen Fahrzeugen, Waffen, Gadgets, Gruppierungen und Klassen der jeweiligen Spiele.

Diese Inhalte umfassen:

Klassische Karten:

Schlacht in den Ardennen (Battlefield 1942)

El Alamein (Battlefield 1942)

Arica Harbor (Battlefield: Bad Company 2)

Valparaiso (Battlefield: Bad Company 2)

Kaspische Grenze (Battlefield 3)

Noshahr-Kanäle (Battlefield 3)

Waffen:

Über 40 Waffen von 3 Kriegsschauplätzen

M1 Garand, Panzerschreck, G3, M416 und mehr

Das Arsenal von All-Out Warfare aus Battlefield 2042

Fahrzeuge:

40+ Fahrzeuge von 3 Kriegsschauplätzen

Spitfire und Bomber B17 kehren an der Seite moderner Fahrzeuge wie dem Quad und dem Little Bird zurück

Der Fuhrpark von All-Out Warfare aus Battlefield 2042

Gadgets:

30+ Gadgets von 3 Kriegsschauplätzen

Aufklärungsobjekte wie MAV und Funkfeuer stehen als Gadget-Auswahl neben Defibrillator und EOD-Bot zur Verfügung

Die Gadgets aus Battlefield 2042

Armeen:

Klassische Gruppierungen kehren zurück und die 7 verschiedenen Armeen der klassischen Titel können mit den Spezialisten aus Battlefield 2042 gemischt werden

Armeen wie Großbritannien, USA und Deutschland aus 1942 sowie USA und Russland aus Bad Company 2 gibt es exklusiv nur in Battlefield Portal

Soldaten:

Mit den Gruppierungen in Battlefield Portal kehren auch die Soldaten-Archetypen wieder zurück. Dazu gehören die Rollen Sturmsoldat, Pionier, Versorgungssoldat und Aufklärer aus Battlefield 3

Neben den Inhalten, die am Erscheinungstag verfügbar sind, bringt Battlefield Portal über die Live-Services von Battlefield 2042 regelmäßig neue Inhalte in das Spiel.

Battlefield 2042: Saisons und Battle Pass-Informationen

Für Battlefield 2042 sind für das erste Jahr vier Saisons geplant, die vier Battle Passes, vier neue Spezialisten sowie neue Schauplätze, Fahrzeuge, Waffen und weitere neue Inhalte umfassen – wie EA in einen umfassenden Blog-Beitrag verraten hat.

Battlefield 2042 kann vorbestellt werden und ist im Einzelhandel und bei digitalen Anbietern ab dem 22. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. EA Play-Mitglieder können das Spiel ab dem 15. Oktober 2021 für 10 Stunden lang ausprobieren. EA Play-Mitglieder und Vorbesteller erhalten Early Access zur offenen Beta im September.