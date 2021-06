Battlefield 2042: Electronic Arts gibt Xbox als Konsolenpartner an

Der offizielle Konsolenpartner für Battlefield 2042 heißt Xbox Series X/S. - (C) EA, Microsoft - Bildmontage: DailyGame

Electronic Arts und DICE geben heute mit Microsoft (Xbox), NVIDIA, Logitech, Polaris und Western Digital die offiziellen Partner für Battlefield 2042 bekannt. Bei der Entwicklung von Battlefield 2042 arbeitet EA mit einigen weltweit führenden Marken zusammen, um sicherzustellen, dass der nächste Teil der Battlefield-Reihe auch der bisher Beste ist, so der Publisher in einer neuen Aussendung.

Diese Partner sind:

Der offizielle Battlefield 2042 Konsolenpartner – Xbox: EA und Xbox haben die Xbox Series X/S gemeinsam zur offiziellen Konsole von des kommenden Ego-Shooters gemacht.

Anfang des Monats enthüllten EA und DICE den nächsten Teil der bekannten Battlefield-Reihe mit dem offiziellen Reveal-Trailer und gewährten einige Tage später mit dem offiziellen Gameplay-Trailer am 13. Juni einen ersten Blick auf das Gameplay.

Dritter Multiplayer-Modus wird am 22. Juli enthüllt

Bei der Enthüllung hat DICE mit „Das ganze Ausmaß des Krieges“ den ersten der drei Multiplayer-Modi präsentiert. Dieses Spielerlebnis umfasst die nächste Generation der beliebten Modi „Durchbruch“ und „Eroberung“ für bis zu 128 Personen (und Bots) auf PC und Next-Gen-Konsolen sowie die größten Karten der Reihe mit dynamischem Wetter, spielverändernden Umweltgefahren und spektakulären Weltereignissen.

Alle Fakten zu Battlefield 2042:

Name Battlefield 2042 Genre First-Person-Shooter Entwickler DICE, Criterion Games (und weitere EA-Studios) Publisher Electronic Arts (EA) Release 22. Oktober 2021 Early Access Release 15. Oktober 2021 Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Vorgänger Battlefield 5 Spiel-Serie Battlefield

DICE LA wird den nächsten wichtigen Spielmodus von Battlefield 2042 am 22. Juli bei EA PLAY Live präsentieren. Dieser völlig neue Spielmodus ist eine Liebeserklärung an alle Fans von Battlefield, in der langjährige Spieler sich direkt zuhause fühlen werden. Der dritte Spielmodus für Battlefield 2042, Hazard Zone, ist ein neuer Squad-basierter Spieltyp, bei dem es um alles geht, und der einen modernen Ansatz für das Multiplayer-Erlebnis verfolgt. Weitere Details werden im Laufe der nächsten Monate bekannt gegeben.

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 und PC. Mit Early Access können Spieler bereits eine Woche früher starten.