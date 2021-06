Battlefield 2042: Der erste Trailer ist da

Battlefield 2042 Screenshot © EA

Heute war es endlich so weit, DICE und EA haben den ersten Trailer zum nun offiziell benannten Battlefield 2042 gezeigt. Und der Trailer ist gewaltig. Er lässt wirklich Fan Herzen höher schlagen und zeigt das volle Register. Von beklemmend ruhigen Momenten die sich als Hinterhalt herausstellen, bis hin zu den unglaublich großen Explosionen die man vom Franchise gewohnt ist. Aber seht selbst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Battlefield 2042 Trailer: Von Pinguinen und Tornados

Im Trailer von Battlefield 2042 ist so viel zu Sehen, dass man ihn sich wirklich mehrmals ansehen muss. Und auch ich habe das getan. Denn die Bildgewalt die einen überrollt ist genauso beeindruckend, wie die subtilen Details. Ob es nun die Pinguine sind die bei 1:46 im Vordergrund sitzen oder dass auf dem Fahrzeug welches vom Tornado aufgesaugt wird, ironischer weise drauf steht „Why walk when you can fly?“

Die Entwickler zeigen im Trailer ganz subtil Humor, aber auch dass sie ihre Fans lieben. Denn von einem Callback zu Battlefield 3 mit einem Nahkampfkill und dem Abreissen der Dog Tags. Bis hin zum markantesten Move der Battlefield Community, bei dem man sich aus dem Jet schleudern lässt um einen Verfolger selbst zu erledigen. Nur um dann wieder in den eigenen Jet einzusteigen. Ein herrlich genialer Trailer.

Pure Begeisterung auf YouTube

Auf YouTube überschlagen sich die Fans fast vor Begeisterung. Der Trailer zu Battlefield 2042 hat in 2 Stunden über 300 Tausend Positive Reaktionen auf der Plattform erhalten. Und in den Kommentaren hagelt es Lob.

„Das ist das meiste Battlefield in Battlefield seit es Battlefield gibt“ „Endlich kehrt es wieder zu den Wurzeln zurück!“ „Gänsehaut überall, das war intensiv!!“

Die Fans scheinen es zu lieben. Mein persönlicher Lieblingskommentar ist aber:

„Fast and Furious Regie: „Schreibt das auf! SCHREIBT DAS ALLES AUF!!““

Dieser Trailer bringt so viel Hoffnung für das kommende Battlefield 2042. Es erinnert einfach so vieles an die großartigen Elemente der vergangenen Battlefield Spiele, die auch von der Community noch immer in guter Erinnerung gehalten sind.