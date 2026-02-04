Die Sims 4 erhält riesiges Basisspiel-Update: Neue Features und Sets bereiten Erweiterung vor

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für viele Spielerinnen und Spieler fühlt sich Die Sims 4 gerade wie ein Neustart an. Mit einem umfangreichen Basisspiel-Update erweitert EA/Maxis das Spiel deutlich und bereitet gleichzeitig die Bühne für das kommende Erweiterungspack Krone & Vermächtnis. Während Fans auf neue Inhalte warten, bekommen sie jetzt schon Tools und Systeme, die das Spielerlebnis langfristig verändern.

Das Update betrifft nicht nur kleine Komfortfunktionen, sondern greift tief ins Bauen, Erstellen und Geschichtenerzählen ein, also genau die Bereiche, die Die Sims seit Jahren so beliebt machen.

Geschwungene Treppen und neue Bauoptionen

Ein Highlight ist das neue Tool für geschwungene Treppen. Damit kannst du Treppen nicht nur breiter gestalten, sondern auch Geländer individuell anpassen. Spielerinnen und Spieler, die viel Zeit im Bau-Modus verbringen, bekommen hier endlich mehr kreative Freiheit. Zusätzlich wurde der Bau- und Kauf-Modus mit einem „Africana Stil“-Filter erweitert. Damit lassen sich Inhalte schneller nach bestimmten Designrichtungen sortieren, was vor allem bei großen Bibliotheken hilft.

Auch das Erzählen von Familiengeschichten rückt stärker in den Fokus. Der überarbeitete Stammbaum bietet dir mehr Möglichkeiten, Beziehungen und Generationen darzustellen. Vermächtnisse spielen eine größere Rolle. Passend dazu gibt es im „Verschollenes Erbe“-Event eine mysteriöse Schatzsuche. Dabei schaltest du verschiedene Belohnungen frei, während du einer geheimnisvollen Geschichte folgst.

Mehr Optionen in „Erstelle einen Sim“

Im CAS-Modus („Erstelle einen Sim“) gibt es ebenfalls neue Inhalte. Dazu gehören eine zusätzliche Frisuren-Kategorie und luxuriöse Nageldesigns. Damit erweitert EA die optischen Anpassungsmöglichkeiten, die für viele Spieler ein Kernbestandteil des Spiels sind. Neben dem umfangreichen Update gibt es auch neue Sets für Kinderzimmer, erhältlich ab dem 26. Februar 2026. Ein weiteres Set namens „Gartencharme“ wurde ebenfalls angekündigt und ergänzt die kommende Erweiterung.

Das Erweiterungspack für Die Sims 4, Krone & Vermächtnis, erscheint am 12. Februar für PC, PlayStation und Xbox. Gleichzeitig läuft bis zum 18. Februar ein Mondneujahr-Sale mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Erweiterungen. Das Basisspiel ist übrigens seit geraumer Zeit kostenlos verfügbar.

