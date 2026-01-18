Battlefield 6 Update 1.1.3.5 kommt: spürbare Änderungen bei Nahkampf, Jets und UI

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Battlefield Studios schrauben weiter an Battlefield 6 und diesmal geht es weniger um große neue Inhalte, sondern um etwas, das viele Fans schon länger gefordert haben: Feinschliff. Mit Update 1.1.3.5 will das Entwicklerteam vor allem für mehr Konsistenz, besseres Spielgefühl und weniger Frust sorgen. Besonders der Nahkampf, der Jet-Kampf und mehrere UI-Probleme standen zuletzt stark in der Kritik. Das Update erscheint am Dienstag, den 20. Januar und wird auf allen Plattformen ausgerollt.

Einer der größten Punkte im Patch betrifft den Nah-Kampf. Messer- und Vorschlaghammer-Angriffe reagieren nun schneller und zuverlässiger. Laut den Patch Notes wurde nicht nur die Angriffsgeschwindigkeit erhöht, sondern auch das Timing des Schadens deutlich konsistenter gemacht, sowohl gegen Gegner als auch gegen die Umgebung.

Besonders wichtig für das Spielgefühl: Sprinten wird beim Nahkampf jetzt nur noch so lange unterbrochen, bis der Angriff sein Ziel erreicht. Zuvor fühlte sich das oft träge an und brachte uns unnötig in gefährliche Situationen. In der Community wird genau dieser Punkt bereits positiv aufgenommen, da Nahkämpfe nun weniger „hakelig“ wirken sollen.

Jet-Kämpfe werden entschärft – Detail-Änderungen bei UI und HUD

Auch Jets bekommen ein Balance-Update. Die Bordkanonen sind ab sofort deutlich weniger effektiv gegen andere Luftfahrzeuge. Um einen gegnerischen Jet oder Helikopter abzuschießen, sind nun rund 40 Prozent mehr Treffer nötig. Viele Battlefield 6-Fans hatten sich darüber beschwert, dass Luftkämpfe zu schnell entschieden wurden und wenig Raum für Gegenreaktionen ließen. Dieses Update soll genau das ändern und Luftduelle wieder taktischer machen.

Ein weiterer Fokus liegt auf Interaktionen, die im Alltag ständig vorkommen. Leitern konnten bislang für Chaos sorgen, von blockierten Einstiegen bis hin zu ungewollten „Abschüssen“ beim Betreten. Diese Probleme wurden behoben, zusätzlich wurden die Kletteranimationen verbessert.

Im UI- und HUD-Bereich gibt es ebenfalls spürbare Anpassungen. Spieler können nun die Farbe des Fadenkreuzes in Waffen- und Gadget-Zielfernrohren individuell anpassen. Zudem wurden Probleme mit verschwundenen Rüstungsanzeigen, falschen Waffenwerten und fehlerhafter Menü-Navigation behoben. Auch die Darstellung der Soldaten im Frontend wurde visuell aufgewertet.

Waffen- und Gadget-Fixes im Detail

Mehrere Waffen und Aufsätze wurden korrigiert. Dazu gehören falsche Angaben bei Zweibeinen, fehlerhafte Visier-Offsets, inkorrekte Mündungsgeschwindigkeiten und inkonsistentes Rückstoßverhalten mit Controller. Auch Schalldämpfer verhalten sich nun realistischer und zeigen aus nächster Nähe einen kleinen Mündungsblitz. Bei den Gadgets wurden unter anderem Probleme mit Drohnen, Sniper-Decoys und zerstörbaren Objekten behoben. Punkte, die vor allem in kompetitiveren Modi immer wieder für Ärger sorgten.

Auch abseits des klassischen Multiplayers wurde nachgebessert. In Battle Royale und Gauntlet verschwand die Rüstungsanzeige teils grundlos, dieses Problem soll jetzt behoben sein. REDSEC erhält zudem Anpassungen bei Bewegungsabzügen nach Landungen, um sich konsistenter zum restlichen Spiel anzufühlen.

Das Battlefield 6-Update 1.1.3.5 ist kein Content-Feuerwerk und genau das scheint seine Stärke zu sein. Die Entwickler konzentrieren sich hier klar auf Stabilität, Balance und Spielgefühl. Viele der Änderungen greifen Kritikpunkte auf, die in der Community schon länger diskutiert wurden. Alles „abgearbeitet“ wurde allerdings nicht. Mehrere zentrale Kritikpunkte beim Jet-Gameplay bleiben weiterhin ungelöst. Dazu zählen unter anderem fehlendes Luftradar und eine fehlende keine Rückkamera.

Ob das Update ausreicht, um die Spielerzahlen wieder hoch zu kriegen, wird sich zeigen. Aktuell erreicht der Taktik-Shooter auf Steam einen 24-Stunden-Peak von knapp 90.000 Spielenden. Vor 3 Monaten, also zu Release, erreichte man den „Höhepunkt“ mit 747.400 Spielenden (via SteamDB.info). Die zweite Season von BF6 erscheint am 17. Februar 2026.

