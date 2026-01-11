Anthem: Das gescheiterte „AAA-Spiel“ von EA ist ab morgen nicht mehr spielbar

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Morgen ist der Tag, an dem Anthem für immer verschwindet. Da es ein reines Online-Spiel ist, ist endgültig Schluss. Die unglückliche Geschichte eines nicht verstandenen BioWare-Spiels.

Ursprünglicher Artikel vom 4. Juli 2025:

Ein letzter Schlag für Fans: EA macht Anthem 2026 komplett unspielbar

Ein Spiel, das einst als Hoffnungsträger für Bioware galt, verabschiedet sich endgültig: Anthem wird am 12. Januar 2026 offline gehen – und danach nie wieder spielbar sein. Was 2019 als ambitioniertes Looter-Shooter-Projekt begann, endet nun in kompletter Bedeutungslosigkeit. Kein Offline-Modus, keine Community-Server, keine Refunds. Was bleibt, ist Frust.

Anthem war einst Biowares große Antwort auf Destiny. Fliegen, ballern, looten in Hightech-Anzügen, die an Iron Man erinnerten, durch eine Open World. Doch der Traum zerplatzte schnell. Technische Probleme, fehlende Inhalte und eine schwache Story ließen das Spiel schon kurz nach Release abstürzen. Ins Bodenlose!

Ein großes Update, intern als „Anthem 2.0“ bekannt, sollte die Wende bringen. Doch bereits im Februar 2021 wurde es eingestellt. EA verlegte Biowares Ressourcen lieber auf Dragon Age und Mass Effect. Mit durchwachsenem Erfolg. Seitdem dümpelte Anthem im Wartungsmodus dahin.

Kein Abschied mit Anstand, sondern einfach das Licht aus!

Die Abschaltung kommt nicht nur überraschend, sie ist auch endgültig. In einem FAQ erklärt EA klipp und klar: „Anthem wurde als Online-Only-Titel entwickelt. Nach dem Server-Shutdown ist das Spiel nicht mehr spielbar.“

Keine Entschädigungen, keine Umstellung auf Offline-Betrieb, selbst zuvor gekaufte Items mit Echtgeld-Währung sind verloren. Wer Anthem besitzt, hat ab Januar 2026 nur noch eine nutzlose Verknüpfung in seiner Spielebibliothek. Da kommt eine Petition von Spielenden gerade recht!

Druck durch „Stop Killing Games“-Bewegung?

Der Zeitpunkt wirkt strategisch: Die Kampagne „Stop Killing Games“ hat gerade über eine Million Unterschriften in Europa gesammelt. Ziel ist es, Entwickler gesetzlich dazu zu verpflichten, abgeschaltete Spiele zumindest im Offline-Modus spielbar zu halten oder der Community Werkzeuge zur Erhaltung zu geben.

Ob EA Anthem jetzt gezielt vorher vom Markt nimmt, bevor gesetzliche Auflagen greifen könnten? Möglich. Der Frust der Community dürfte dadurch nicht kleiner werden. Anthem wird am 12. Januar 2026 abgeschaltet, so viel ist sicher. Ein letzter Flug geht sich noch aus.

