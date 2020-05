EA PLAY Live 2020: Electronic Arts enthüllt Pläne (FIFA 21)

Köln, Deutschland – Electronic Arts hat heute erste Informationen zur anstehenden EA PLAY Live 2020 bekannt gegeben. Erstmalig findet das Event in rein digitaler Form statt und wird womöglich FIFA 21 zeigen.

Bei der EA PLAY Live 2020 geht es darum, Spieler auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden und über die kommenden Spielereihen zu informieren. Während der diesjährigen, digitalen Veranstaltung wird EA seine Games durch eine Live-Übertragung sowie Community-Inhalte und vieles mehr präsentieren.

Die EA PLAY Live 2020 kann am Freitag, den 12. Juni 2020 ab 1 Uhr auf EA.com besucht werden.

