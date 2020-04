Battlefield 6 startet 2021 in die Zukunft

Battlefield 6: Wann kommt es? - (C) DICE, EA

Redwood City, Kalifornien – Letztes Jahr kündigte EA an, dass Battlefield 2020 überspringen und stattdessen im Geschäftsjahr 2021-22 (das am 31. März 2022 endet) starten werde. Jetzt scheinen sie das Fenster eingegrenzt zu haben, in dem wir die Veröffentlichung von Battlefield 6 erwarten können (oder was auch immer sie am Ende als nächstes Battlefield-Spiel bezeichnen).

In einer an VGC gerichteten Erklärung sagte ein EA-Sprecher, dass das Entwicklungsteam von DICE weiterhin an der Unterstützung von Star Wars: Battlefront 2 und Battlefield 5 arbeitet, wobei das erste Update unmittelbar bevorsteht und das zweite im Juni. Danach wird DICE laut Sprecher seinen vollständigen Fokus auf die „Zukunft des Schlachtfelds“ verlagern, das 2021 erscheinen wird.

“Längerfristig konzentriert sich das Studio auf die Zukunft von Battlefield, die wir den Spielern im Jahr 2021 bringen werden”, sagte der Sprecher.

Letztes Jahr bemerkte EA, dass aufgrund der anhaltenden Unterstützung und des Wachstums von Apex Legends und Battlefield 5 ein Faktor für ihre Entscheidung gewesen sei, dieses Jahr keine Fortsetzung für letzteres zu veröffentlichen. In der Zwischenzeit bestätigten sie auch, dass sie Battlefield 6 für die PS5 und Xbox Series X starten wollten, nachdem ihre Installationsbasis gewachsen ist. Heißt wir bekommen das Spiel sicherlich nicht in der ersten Jahreshälfte! CEO Andrew Wilson sagte in der Gewinnaufforderung des Herausgebers, dass „die Einführung der Plattformen der nächsten Generation eine enorme Chance für Innovationen bieten würde. Aber wir wollten der Installationsbasis wirklich die Möglichkeit geben, zu wachsen.“

Battlefield 6: Welches Setting wird es bekommen?

In Redwood City bei EA oder in Schweden bei DICE wird man es wissen, aber vorerst noch nichts zeigen: welches Setting wird das Spiel bieten? Nachdem wir den ersten und zweiten Weltkrieg bewandert haben wünschen sich die meisten Battlefield-Spieler wieder ein Setting in der Gegenwart. Das dieses “Battlefield” eine Bereicherung wäre, sieht man am aktuellen Erfolg von Call of Duty: Modern Warfare. Ein Sci-Fi-Setting wäre auch nett, gilt aber unter Fans der Serie derzeit als ziemlich unrealistisch. Was meint ihr? In welches Szenario steckt uns Electronic Arts diesesmal?