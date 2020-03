Battlefield 5: Begehrtes Feature-Update benötigte 457 Tage

Coming Soon-Tank-Skin in Battlefield 5

Es dauerte weit über ein Jahr, aber der 6.2-Patch von Battlefield 5 brachte endlich die lang erwarteten Panzer-Skins mit sich. Aber wer zählt schon mit, oder? Es stellte sich heraus, dass einige Hardcore-Fans definitiv gezählt haben – und sie haben eine Website eingerichtet, um zu verfolgen, wie lange das begehrte Feature bebraucht hat. Die Antwort: 457 Tage, sechs Stunden, 33 Minuten und 29 Sekunden.

Die Seite heißt comingsoontm.com, Informationen zu den versprochenen Features in Battlefield 5 scheinen hier auf. Es scheint, als hätte EA große Lücken zwischen Ankündigung von Features und realer Umsetzung geelassen. Die Panzer-Anpassung wurde nämlich exakt vor 457 Tagen (mittlerweile schon mehr+) angekündigt. Jetzt ist sie da, als Teil von Update 6.2. Nun kann man seine eigene “Lackierung” auswählen. Diese können im Menü vor einer Multiplayer-Schlacht bearbeitet werden.

Da die Funktion so lange gedauert hat, bietet EA einen Skin kostenlos an. Wenn man sich vor dem 24. März bei Battlefield 5 anmelden, kann man einen vollständigen Anpassungssatz für den Sherman anfordern. Auf der Haut befinden sich zusätzliche Laufflächen am Rumpf und am Turm des Panzers, ein Ziehharmonika-Draht, der über die vordere Panzerung gespannt ist, und einige Sandsäcke, die über den Kettenradabdeckungen angebracht sind, um alles festzuhalten.

Es enthält auch einen Hinweis auf die Fanseite “Coming Soon TM”, der auf den provisorischen Holzpanzerplatten zu sehen ist, die an den Seiten des Sherman befestigt sind. Die Worte “Coming Soon” sind handgemalt auf den Tafeln, was eine nette kleine Hommage an die Community ist. (Titelbild oben)

Ein Battlefield 5-Community-Manager twitterte auch einen unbeschwerten Gag – ein Foto eines DICE-Whiteboards, auf dem ein Entwickler die neue Metrik „Time To Player“ schreibt: 457 Tage, sechs Stunden, 33 Minuten und 29 Sekunden.

Wer übrigens schon auf die Fortsetzung, Battlefield 6 spitzt, dem muss ich leider enttäuschen. Diese erscheint nicht 2020, sondern frühstens 2021.