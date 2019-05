Share on Facebook

Die nächste Generation? Ist gleich um die Ecke! Bisher haben wir ja schon einiges über die zukünftige PS5 gehört, die Herbst 2020 an den Start gehen soll. Die Ladezeiten bei bisherigen Spielen, der heutigen Technologie, werden fast auf 0 gestellt. Mitbewerber Microsoft arbeitet ebenfalls an einer neuen leistungsstarken Konsole, die jene von Sony sogar noch übertrumpfen soll. Und was macht EA? Wunderschöne Haare!

Eines der schwierigsten Dinge, die man mit computergenierten Bildern richtig vermitteln kann, ist das Haar. Selbst High-Budget-Titel mit aufpolierten Grafik-Engine und maximalen Details haben noch immer Probleme mit der Darstellung von Haaren. Allerdings ist das Problem mit der Haarpracht nicht nur auf Videospiele beschränkt, selbst CGI-animierte Serien oder Kinofilme haben so ihre Probleme damit. Es wirkt plastisch und künstlich.

In den folgenden Videos kannst du selbst sehen, wie Games der nächsten Generation mit Frostbite-Engine aussehen werden. Es gibt eine Reihe von dynamischen Änderungen, die auf der aktuellen Hardware einfach technisch nicht möglich wären.

Auch wenn es sich nur um ein paar Haare handelt, die im Wind herumfliegen: Es ist ziemlich beeindruckend. Natürlich ist es eine Demo speziell für dieses Thema und einige Effekte werden uns in einem vollständigen Spiel gar nicht unterkommen, aber es zeigt wie weit die Technik von heute ist. Da werden Friseure neidisch.