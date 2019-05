Die Sony Corporation präsentierte ein Video, in dem die Leistung von der PlayStation 4 Pro und der PlayStation der nächsten Generation unter Verwendung von Marvels Spider-Man während des Unternehmensstrategietreffens „Sony IR Day 2019“ in Tokyo Today verglichen wurde.

Hier einige Zitate von Kenichiro Yoshida, President und CEO der Sony Corporation:

Bei der Erklärung der nahtlosen Natur von PlayStation verwendete Yoshida den Satz:

Wenn ihr mit der Leistung von SSDs nicht vertraut seit, im Video seht ihr eine leistungsstarke SSD, die die Welt von Spider-Man in einem astronomisch schnelleren Tempo als die internen Funktionen der PlayStation 4 Pro wiedergibt. Die Ladezeiten werden verbessert, und mit einer stärkeren SSD können Entwickler nahtlosere Welten mit besseren Renderfunktionen erstellen.

Bereits im April veröffentlichte Sony die ersten Details zu ihrer Hardware der nächsten Generation. Die Konsole wird die SSD-Vorteile hervorheben, Abwärtskompatibilität mit der PlayStation 4 bieten und alle aktuellen und zukünftigen PS VR-Modelle unterstützen. Über die nächste PlayStation ist nicht viel anderes bekannt, aber es scheint, dass Sony definitiv bereit ist, in naher Zukunft etwas zu zeigen. Erwähnenswert ist auch, dass Mark Cerny angedeutet hat, dass sich Hideo Kojimas Death Stranding sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 entwickelt wird..

Sony’s official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21. Mai 2019