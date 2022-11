Battlefield Mobile: Open Beta in einigen Regionen gestartet

In Südostasien hat Electronic Arts die Open Beta von Battlefield Mobile für Android gestartet.

Battlefield Mobile - (C) EA

Das Battlefield-Franchise kam mit dem Release von “Battlefield 2042” durchwegs ins schiefe Licht, vor allem das Interesse der Spieler blieb aus. EA hat den bekannten Shooter-Namen aber natürlich nicht aufgegeben und kämpft weiter. Battlefield Mobile wurde diese Woche für Android-Geräte in Philippinen, Indonesien, Thailand, Malaysia und Singapur veröffentlicht.

Wann startet Battlefield Mobile in anderen Regionen? Die “Vorregistrierung” ist jetzt in einigen anderen Regionen vor dem breiteren Rollout der Beta verfügbar. “Battlefield Mobile kann kostenlos heruntergeladen werden und wird seine eigenen Battle Passes, sammelbare Kosmetika und freischaltbare Gegenstände enthalten, die einzigartig für dieses Handyspiel sind”, so die offiziellen F.A.Q.

“Während wir mit den Tests fortfahren, werden wir den Umfang dieser Tests erweitern und neue Regionen hinzufügen”, so weiter.

Ist DICE der Entwickler? Nein, Battlefield Mobile wird von Industrial Toys entwickelt, dem Studio unter der Leitung von Bungie-Gründer und ehemaligem CEO Alex Seropian. Das Studio wurde 2018 von EA übernommen wurde.

Battlefield Mobile – Alle wichtigen Infos zusammengefasst

Der mobile Shooter wurde für eine Vielzahl von Geräten optimiert. Um die Open Beta zu spielen, gibt es folgende Anforderungen an euer Smartphone/Tablet:

Android 8.0 oder höher

Snapdragon 835 oder besser

Exynos 9 (8895) oder besser

Mindestens 3 GB Arbeitsspeicher

Mindestens 2 GB Speicherplatz

Muss ein 64-Bit-System sein

Kann ich Battlefield Mobile auch mit PC- und Konsolen-Spielern gemeinsam zocken? Nein! Battlefield Mobile ist speziell für Mobilgeräte entwickelt wurde, wird es kein Cross-Play oder Cross-Progression mit Konsolen- oder PC-Versionen von Battlefield bieten.

Welche Inhalte bietet das Spiel zum Release?

Hauptmodi wie Conquest und Rush

und Beliebte Maps wie Noshahr Canals und Grand Bazaar aus Battlefield 3

und aus Battlefield 3 Tutorial zum schnelleren Start ins Spiel

Battlefield Mobile wird von Industrial Toys entwickelt und derzeit in südostasiatischen Ländern in der Beta-Phase verfügbar. Die Google Play-Seite ist bereits verfügbar.

