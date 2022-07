Battlefield 3 Reality-Mod: Installations-Leitfaden und Guide

Battlefield 3 - (C) DICE, EA

Wie wir berichtet haben kommt morgen ein Battlefield 3 Reality-Mod, ganz nach dem Vorbild von Battlefield 2 (“Project Reality”). Auch wenn diese Ausgabe des Shooters schon eine Weile her ist, lohnt es sich, sich die Sache genauer anzusehen. Wie die Battlefield 3 Reality-Mod Installation abläuft, haben die Entwickler ordentlich zusammengefasst.

“Venice Unleashed”, das Team hinter der BF3-Modifikation, hat einen ausführlichen Mod-Installations- und Einsteigerleitfaden-Video veröffentlicht. Alle notwendigen Schritte, um die Battlefield 3-Mod zu installieren, findest du auch bei uns.

Battlefield 3 Reality-Mod: Installation und Anfänger-Guide

Was benötigst du?

Originale Kopie von Battlefield 3, die du über EA Origin ausführen kannst.

Alle 5 DLCs von Battlefield 3 (Back to Karkand, Close Quarters, Armored Kill, Aftermath und End Game)

EA Origin-Konto

Venice Unleashed-Konto (hier kannst du dich anmelden )

) Venice Unleashed Mod-Installer (den du auf der offiziellen Seite herunterladen kannst – 85MB)

Die PC-System-Anforderungen, die etwas höher sind als die empfohlenen Anforderungen von Battlefield 3:

Betriebssystem: Windows 7 (64-Bit) oder höher

Prozessor: Quad-Core-CPU mit 3,0 GHz oder mehr

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM oder mehr

Grafik: Basisfrequenz von 1120 MHz und 4 GB Videospeicher oder mehr

DirectX: DirectX 11-kompatibel

Speicher: Mehr als 20 GB freier Speicherplatz

Internet: Für Venice Unleashed ist eine ständige Internetverbindung erforderlich.

Wenn du alle Anforderungen erfüllst, ein Konto angemeldet hast und den Mod-Installer installierst hast, kann es eigentlich losgehen.

Wichtig: Der Venice Unleashed Mod-Installer bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Mods, die durch die Community erstellt wurden. Wenn du nur auf den Reality Mod-Servern spielen möchtest, musst du den Serverfilter anpassen und den Tag “Reality Mod” auswählen.

Vor dem ersten Start solltest du dir auch den Anfänger-Guide der Entwickler ansehen, den du auf YouTube findest:

Auch wichtig: Der Reality-Mod erhält keinerlei Unterstützung seitens des Entwicklers. Wer also auf Modding-Probleme stößt, sollte es nicht an diese Stelle richten, sondern an den Entwickler der Mod.

Battlefield 3 erschien am 25. Oktober 2011 für Windows PC, PS3 und Xbox 360.