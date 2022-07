Battlefield 3: “Reality Mod” kommt in Kürze und zeigt explosiven Trailer

Die letzten Battlefield-Spiele haben dir alle nicht gefallen und du möchtest zu Battlefield 3 zurückkehren? Dann ist jetzt die beste Zeit dafür. Der Battlefield 3 Reality Mod ist nämlich fertig und spielbar, also in wenigen Tagen.

Was muss ich haben, um den Battlefield 3 Reality Mod zu spielen? Das Basisspiel von Battlefield (PC-Version) und alle DLCs die dafür erschienen sind und natürlich einen PC. Wenn man aus Battlefield schon immer etwas mehr ARMA haben wollte oder das Gunplay von Rainbow Six, dann könnte dieser Mod endlich das sein, worauf du gewartet hast.

Der Release-Trailer von Version 0.1 hat auf YouTube innerhalb 24 Stunden fast 100.000 Aufrufe erreicht, also solltest du auch nicht der einzige sein, der diese Modifikation ausprobieren möchte. Mich würde nicht wundern wenn Battlefield 3 dadurch mehr Spieler bekommt als das aktuelle Battlefield 2042.

Battlefield 3: Was ist der “Reality Mod”?

BF3: Reality Mod ist eine BF3-Modifikation, die sich auf Kommunikation und Teamarbeit konzentriert. Es ist von der erfolgreichen Battlefield 2-Mod “Project Reality” inspiriert. Die Fan-Arbeit bietet eine vollständige Überarbeitung des Gameplays und der Benutzeroberfläche, die ein taktischeres und sinnvolleres Erlebnis schafft.

Was wichtig ist zu wissen: Nur etablierte Communities können eine Lizenz beantragen. Informationen und Anmeldeformular findet ihr im Discord-Channel der Entwickler unter “Server Licence Application”. BF3: Reality Mod basiert auf dem VU-Modding-Framework, einer Modifikation von BF3, die neben Modding privates Server-Hosting, höhere Tickrate, integrierten Server-Browser und vieles mehr bietet.

Und was noch wichtig ist: Der Mod erhält keinerlei Unterstützung seitens DICE oder EA. Wer also auf Modding-Probleme stößt, sollte es nicht an diese Stelle richten, sondern an den Entwickler der Mod.

Battlefield 3 erschien am 25. Oktober 2011 für Windows PC, PS3 und Xbox 360.