GTA 6 versteckt offenbar sein „eigenes OnlyFans“ und der QR-Code funktioniert sogar

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 hat offenbar seine eigene Version von „OnlyFans“. Aufmerksame Fans haben im offiziellen Gameplay-Material eine Plattform namens Peekhole entdeckt. Der Name wäre für Rockstar Games alleine schon verdächtig genug. Noch deutlicher wird die Anspielung allerdings durch das Logo und den Ort, an dem die Werbung auftaucht.

Zu sehen ist Peekhole in Rockstars offiziellem „An Extended Look“ zu GTA 6. Bei ungefähr 17:31 Minuten hängt beim Stripclub Jack of Hearts ein Werbeplakat für die „Make It Rain Mondays“ (Titelbild). Darauf befindet sich ein QR-Code samt Peekhole-Logo.

Das Logo erinnert auffällig an das frühere „OnlyFans-Design“ aus den Jahren 2016 bis 2021. Auch die Kombination aus „Peekhole“, Stripclub und einem offenbar abonnementbasierten Dienst lässt wenig Spielraum, worauf Rockstar hier anspielen dürfte. Offiziell bezeichnet hat Rockstar Peekhole bislang allerdings nicht als OnlyFans-Parodie.

Der QR-Code funktioniert tatsächlich

Besonders schön: Rockstar hat nicht einfach irgendein quadratisches Muster auf die Werbung geklebt.

Der QR-Code lässt sich wirklich scannen. Wer ihn mit dem Smartphone erfasst, landet derzeit auf der offiziellen GTA 6-Webseite von Rockstar Games. Das bestätigt zumindest, dass das Detail bewusst eingebaut wurde und nicht einfach zufällig wie ein QR-Code (via Reddit) aussieht.

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Ob der Code nach dem Release am 19. November auf andere Inhalte umgeleitet wird, weiß derzeit niemand. Ebenso unklar ist, ob Peekhole tatsächlich als funktionierende Webseite oder App innerhalb von GTA 6 verfügbar sein wird. Es liegt zwar irgendwie auf der Hand, aber bestätigen kann man es aktuell noch nicht.

Genau dort beginnt derzeit die Spekulation der Community. Einige Fans hoffen darauf, QR-Codes direkt mit dem Smartphone von Jason oder Lucia scannen zu können und darüber Webseiten, Nebenmissionen oder andere Inhalte zu entdecken.

Das Internet von GTA 6 wird offenbar ziemlich groß

Peekhole würde hervorragend zu dem passen, was Rockstar bereits über die digitale Welt von Leonida gezeigt hat. In unserem großen Überblick zu den 31 neuen Gameplay-Details von GTA 6 zeigen wir unter anderem, dass soziale Netzwerke und das Smartphone eine wesentlich größere Rolle spielen.

Du kannst Accounts ansehen, Personen folgen und durch Beiträge scrollen. Snapmatic kehrt ebenfalls zurück. Schon GTA 4 und GTA 5 hatten ein komplett eigenes Internet voller Parodien realer Firmen, Webseiten und sozialer Netzwerke. GTA 6 scheint diesen Ansatz nun an unsere heutige Online-Welt anzupassen. Und dafür wäre eine OnlyFans-Parodie fast schon unvermeidlich.

Jack of Hearts ist längst mehr als nur ein Stripclub

Auch der Fundort ist interessant. Der Jack of Hearts gehört Boobie Ike und taucht inzwischen immer häufiger in Rockstars Material auf. Zuletzt spielte der Club auch bei den Hinweisen auf den riesigen GTA 6-Soundtrack und mehrere beteiligte Musikstars eine Rolle.

Peekhole könnte deshalb auch mit Figuren, Musikern oder Nebenaktivitäten rund um den Club verbunden sein. Das ist derzeit allerdings reine Spekulation. Sicher ist nur: Rockstar hat mit Peekhole eine neue fiktive Marke in GTA 6 versteckt, deren Name, Logo und Platzierung ziemlich eindeutig auf OnlyFans abzielen. Und selbst der QR-Code auf dem Werbeplakat funktioniert bereits.