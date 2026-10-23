Mass Effect 5 war offenbar viel weiter als gedacht: Story, Begleiter und Welten standen bereits

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mass Effect 5 könnte bei seiner Einstellung deutlich weiter gewesen sein, als Electronic Arts zunächst vermuten ließ. EA sprach bei der Schließung von BioWare von einer kleinen Mannschaft in der frühen Entwicklung. Insider Shinobi602 widerspricht nun allerdings dem Eindruck, dass das neue Mass Effect noch viele Jahre von einem fertigen Spiel entfernt gewesen wäre.

Der für BioWare-Themen bekannte Insider äußerte sich auf ResetEra zu entsprechenden Diskussionen. Seine Aussage fällt ziemlich eindeutig aus:

Die Entwicklung von Mass Effect 5 lief ziemlich gut. Es war definitiv keine sechs Jahre entfernt.

Mehr noch: Die Geschichte sei bereits weitgehend festgestanden, Begleiter hätten existiert und mehrere Hubs sowie NPCs seien aufgebaut gewesen. Auch beim Kampfsystem und bei der Gestaltung der Quests soll BioWare bereits zahlreiche neue Ideen umgesetzt haben.

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Mass Effect 5 soll nicht in der „Entwicklungshölle“ gesteckt haben

Shinobi widerspricht damit auch Spekulationen, Mass Effect 5 könnte intern ähnliche Probleme wie Mass Effect: Andromeda oder Dragon Age: The Veilguard gehabt haben.

Sie hatten eine sehr klare Vision. Das war keine Entwicklungshölle.

Nach seinen Informationen befanden sich im Team mehrere Entwickler, die bereits an der ursprünglichen Mass-Effect-Trilogie gearbeitet hatten. Die Entwicklung habe grundsätzlich schon 2020 begonnen, sei zwischenzeitlich aber stark ausgebremst worden, weil BioWare praktisch das gesamte Studio für Dragon Age: The Veilguard benötigte.

Nach dessen Veröffentlichung habe sich das Team wieder vollständig Mass Effect gewidmet. Das passt zumindest teilweise zu BioWares eigener Aussage vom N7 Day 2025 vor fast einem Jahr. Damals erklärte das Studio noch, dass sich das Team inzwischen „vollständig und ausschließlich“ auf das nächste Mass Effect konzentriere.

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Der geleakte Trailer im Internet zeigt offenbar nur einen kleinen Teil

Auch der inzwischen veröffentlichte „interne Trailer“ sollte laut Shinobi nicht als Maßstab für den tatsächlichen Entwicklungsstand genommen werden. Das Video besteht aus Pre-Production-Material und zahlreichen Platzhaltern und sollte offenbar lediglich die grundsätzliche Vision des Spiels vermitteln.

Dass der Trailer echt ist, wurde inzwischen unabhängig bestätigt. Das Video trägt den Titel Mass Effect: Universe und zeigt unter anderem eine deutlich ältere Liara T’Soni. Ob „Universe“ tatsächlich der endgültige Titel für Mass Effect 5 gewesen wäre, ist unbekannt. Auf jeden Fall protestieren die Mass Effect-Fans bereits mit einer Petition im Internet. Ob sich EA und seine Investoren davon beeindrucken lassen werden? Wir werden sehen. Die Chancen stehen allerdings schlecht. Meiner Meinung nach.