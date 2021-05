Battlefield 6 Leaker spricht über mehr Details und eine Alpha

Battlefield (2021) Insider-News. - (C) EA, DICE; Bildmontage: DailyGame

Wenn es um Battlefield 6 Leaks geht ist Tom Henderson der Name der aktuell die Fans in Atem hält. Seine Berichte wurden Anfangs zwar noch angezweifelt und als selbstgemachte Fakes hingestellt. Mittlerweile haben sich nahezu alle Details die er veröffentlich hatte, als wahr herausgestellt. Jetzt wird es Spannend, da Henderson sich mit Details zu einer möglichen Battlefield 6 Alpha im Juli meldet, sich zum Setting genauer äußert und noch mehr.

Battlefield 6 Alpha und mehr Einzelheiten

Bislang war auf Tom Henderson verlass. Wenn man dem berühmten Leaker nun weiter glauben möchte, so wissen wir jetzt viel mehr über Battlefield 6 als zuvor. Das Setting soll sich nach Battlefield 4 spielen und in einem fiktiven dritten Weltkrieg stattfinden. Die USA und Russland gehen sich dabei wieder ans Leder, wie bereits einige Male in der Geschichte. Dass die Spielerzahl erhöht wurde auf 64 vs 64 ist bereits länger diskutiert worden und soll nun wirklich kommen.

Wenn seine Behauptungen wahr sind, so gibt es nun Eliteklassen welche einzigartige Perks erhalten Werden. Was Fans noch viel mehr begeistern wird, ist dass laut Henderson Battlefield 6 im Juli auch bereits in die erste Alpha gehen könnte.

EA Play im Kalender markieren

Das EA Play Event wird am 22 Juli 2021 stattfinden und dabei wird EA so einiges enthüllen, dass sie derzeit am kochen sind. Unter Anderem soll laut Henderson dort die Bühne für das große Reveal sein. Und er rechnet damit dass dabei EA ganz locker droppen wird „Ach übrigens, die Battlefield 6 Alpha ist bereits live“ Nur um damit den bereits auf Nadeln sitzenden Fans noch mehr einzuheizen.

Auch wenn sich Tom Hendersons Leaks bislang als sehr verlässlich herausgestellt haben, so sind auch diese Infos mal wieder mit Vorsicht zu genießen. Sollten sie sich bewahrheiten, könnte das kommende Battlefield mal wieder richtig spannend werden. Mit einigen interessanten Neuerungen. Und wenn es auf dem Erfolg von BF4 aufbauen kann, werden auch die Fans das neue Spiel wieder feiern können.