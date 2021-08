Battlefield 2042: PC Anforderungen für Tests bekannt

Luftkampf Battlefield 2042 © EA, DICE

Auf Twitter wurden nun die PC Anforderungen für Battlefield 2042 bekannt gemacht. Allerdings nur für die ersten Playtests die kommende Woche starten sollen. Diese Specs sind NICHT die finalen Anforderungen, welche das fertige Produkt stellen wird. Aber es lässt schon mal erahnen, in welche Richtung sich das ganze bewegen wird.

Der Twitter User OKAMI hat die per E-Mail erhaltene Einladung auf seinem Account geteilt. Inklusive der dicken fetten Überschrift auf der es VERTRAULICH heißt.

PC Anforderungen für Battlefield 2042 Playtests:

OS: 64-bit Windows 10

Processor (AMD): AMD FX-8350

Processor (Intel): Core i5 6600K

Memory: 8GB

Video Memory: 4GB

Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 560

Graphics card (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

OS: 64-bit Windows 10

Processor (AMD): AMD Ryzen 5 3600

Processor (Intel): Intel Core i7 4790

Memory: 16GB

Video Memory: 8GB

Graphics card (AMD): Nvidia GeForce RTX 2060

Graphics card (NVIDIA): AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: 12

Die Tests nächste Woche werden vermutlich nur wenige Stunden laufen und hier wird auf das Feedback der eingeladenen Personen gesetzt. Ob aus diesen Testläufen einige Leaks entstehen werden, ist fraglich, aber nicht unwahrscheinlich.

Die PC Anforderungen für Battlefield 2042 die wirklich an die Käufer raus gehen, werden sich von den hier angegebenen definitiv unterscheiden. In wie weit, ist noch unklar. Aber nicht jedes dieser Details wird bis zur finalen Phase genau so bleiben.

Für Konsolen Spieler nicht relevant

Auch wenn es durchaus interessant ist, welche Anforderungen Battlefield 2042 an PC Komponenten stellen wird. So ist es für Konsolen Spieler meist eher nicht relevant. Da die Spiele für die Konsolen optimiert werden um die möglichst beste Performance aus der Hardware zu holen, welche die aktuelle Generation hergibt.

Battlefield 2042 erscheint am 22 Oktober auf allen Plattformen, vor dem Release ist aber eindeutig noch eine Open Beta zu erwarten. Und wie ich DICE und EA kenne, eine Open Beta bei der die Server unter dem Spieler Ansturm zusammenkrachen.