Battlefield 6: PS5-Spieler erhalten exklusive Skin – jetzt kostenlos sichern!

Wer den Beta-Test von Battlefield 6 ausprobiert hat, darf sich über ein kleines Extra freuen. Aber nur, wenn du auf der PlayStation 5 (PS5) gespielt hast. Denn Sony-Fans bekommen einen Bonus spendiert, den Xbox- und PC-Spieler aktuell nicht erhalten.

Wie du den exklusiven Skin für Battlefield 6 bekommst? Keine Vorbestellung. Kein komplizierter Code. Keine Anmeldung. Alles, was du brauchst, ist: Battlefield 6 auf der PS5 starten, zumindest die Beta.

Denn wer sich bereits in die Testphase gestürzt hat, bekommt automatisch Zugriff auf eine exklusive Skin. Diese ist allerdings erst ab dem offiziellen Release am 10. Oktober 2025 im Spiel verfügbar. Dann erscheint der Shooter auch vollständig für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Was ist mit Xbox- und PC-Spieler? Ob andere Plattformen später ebenfalls eine exklusive Skin erhalten? Möglich. Doch aktuell konzentriert sich EA ganz klar auf die PlayStation-Community. Noch ist nichts bestätigt. Aber wie wir es aus der Vergangenheit kennen, könnten solche Inhalte nach einer gewissen Zeit auch auf anderen Plattformen landen, oft nach einem Jahr. Es ist also denkbar, dass die PS5-Exklusivität nur zeitlich begrenzt ist.

Trotzdem sorgt die Aktion für Diskussionen in der Community.

Battlefield 6: Fans diskutieren über Konsolen-Boni

Auf X.com (ehemals Twitter) häufen sich Kommentare wie (via Gamingbible.com):

„Wo zur Hölle ist meine Xbox-Skin?“

„Muss ich mir das Spiel wirklich auf PS5 kaufen, um die Skin zu bekommen? Ich spiele eigentlich auf dem PC.“

Die Frage vieler: Reicht es, die Beta auf PS5 zu starten, oder ist die Skin dauerhaft mit dem PSN-Konto verknüpft? EA hat dazu bisher keine genaue Info veröffentlicht.

Warum die Aktion trotzdem fair ist

Konsolen-exklusive Inhalte sind nichts Neues, vor allem bei großen Blockbuster-Games. Auch Call of Duty setzt seit Jahren auf ähnliche Deals. Dass Battlefield 6 nun in Richtung PlayStation schielt, dürfte auch mit strategischen Absprachen zwischen EA und Sony zusammenhängen.

Zudem muss man sagen: Die exklusive Skin bekommt nur, wer die Beta gespielt hat. Es ist also keine Belohnung für Vorbesteller oder Extra-Zahler, sondern für aktive Spieler. Zudem zeigt der PS5-exklusive Skin einen futuristisch anmutenden Elite-Soldaten mit blau-silberner Rüstung. Eine Anspielung auf die PlayStation-Marke. Viele PS5-Spieler nennen ihn schon jetzt den „coolsten Battlefield-Skin seit Jahren“.

Ob Xbox- und PC-Spieler später leer ausgehen oder auch eigene Boni bekommen, bleibt offen. Klar ist aber: Für PlayStation-Fans ist das ein netter Vorsprung und ein Grund mehr, sich auf den Release am 10. Oktober zu freuen.