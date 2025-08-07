Battlefield 6: Neuer Shooter bricht Rekorde, Call of Duty-Publisher nimmt es gelassen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Battlefield 6 ist noch gar nicht offiziell erschienen, aber jetzt schon das erfolgreichste Spiel der gesamten Reihe auf Steam. Schon während der Open Beta explodieren die Spielerzahlen. Interessant, immerhin hat nur ein kleiner Teil überhaupt Zugang. Damit ist klar: Battlefield ist zurück und zwar stärker denn je. Zumindest das anfängliche Interesse ist riesengroß.

Rekord-Start in der Beta-Phase: Zwischen dem 7. und 10. August läuft die Open Beta von Battlefield 6, allerdings mit einem Haken: Wer jetzt schon spielen will, braucht einen Twitch-Drop-Code. Trotzdem hat das neue Spiel bereits am ersten Tag der Beta eine historische Bestmarke gesetzt.

Laut SteamDB.info knackte Battlefield 6 bereits die Marke von über 330.000 gleichzeitigen Spielern, noch vor dem offiziellen Launch im Oktober. Damit ist die Beta zu BF6 aktuell Platz 4 in den Steam-Charts, hinter den Dauerbrennern Counter-Strike 2, DOTA 2 und PUBG: Battlegrounds. Zum Vergleich: Battlefield 2042 kam zu seinen Höchstzeiten auf gerade einmal 107.000 Spieler. Im Schnitt hat das letzte erschienene Battlefield aktuell rund 10.000 Spieler – nach dem Beta-Start von BF6 gar nur noch 5.000. Der neue Teil übertrifft dies alles und zwar ohne, dass alle überhaupt mitspielen dürfen.

Fans feiern die Rückkehr zu alten Stärken

Was macht Battlefield 6 so besonders? Es ist nicht nur der Hype nach dem schwachen Vorgänger. EA scheint endlich wieder das zu liefern, was sich Fans seit Jahren wünschen:

Große Schlachten mit Zerstörung und Strategie

Klassensysteme statt individualisierter „Superhelden“

Futuristisches, aber bodenständiges Setting

Weniger Kitsch, mehr Battlefield

Diese Mischung begeistert nicht nur langjährige Fans, sondern auch neue Spieler. Battlefield 6 steht aktuell an der Spitze der Steam-Wunschlisten und ist in sozialen Medien obenauf.

Activision bleibt gelassen – noch

Doch während bei EA gefeiert wird, zeigt man sich bei der Konkurrenz unbeeindruckt. Laut Insider-Gaming.com nimmt Activision die Battlefield-Rückkehr zwar zur Kenntnis, sieht aber keine echte Bedrohung für das eigene Flaggschiff Call of Duty. Wörtlich heißt es intern, die Marke sei „zu groß, um zu scheitern“.

Trotzdem: Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Black Ops 6 startete im November 2024 stark, hat aber auf Steam über 80 Prozent seiner Spieler verloren. Die Community klagt über Bugs, schwaches Anti-Cheat, überteuerte Skins und fehlenden Spielspaß. In den sozialen Netzwerken wuchs die Kritik die letzten Monate an.

Battlefield vs. Call of Duty – Der Konkurrenzkampf beginnt (wieder)

Natürlich wird BF6 nicht über Nacht Call of Duty vom Thron stoßen. Doch der frische Wind ist spürbar. EA nutzt die aktuelle Schwächephase von CoD geschickt aus und trifft mit dem neuen Shooter offenbar genau den Nerv der Community.

Wenn beide Marken jetzt auf Qualität statt Masse setzen, könnte das dem gesamten Shooter-Genre guttun und uns endlich wieder Multiplayer-Erlebnisse bringen, die sich wirklich lohnen. Immerhin gab es schon einen mächtigen Dämpfer für viele Fans, nachdem die Lobby mit ungeliebten Bots aufgefüllt wird.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series und PC. Mit bekannten Modi, frischen Ideen und der Rückkehr des Portals könnten Fans genau das bekommen, was sie sich seit Jahren wünschen.