Battlefield 6 Open Beta: Alle kostenlosen Belohnungen, die du jetzt freischalten kannst

Hast du Lust auf kostenlose Skins, Waffenpakete und andere kosmetische Extras? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, in die Battlefield 6 Open Beta einzusteigen. Denn nur an diesem Wochenende kannst du dir Belohnungen sichern, die es nach dem Release am 10. Oktober 2025 nicht mehr geben wird.

Die finale Beta-Phase läuft seit 14. August und endet am 17. August. Neben bekannten Maps und Modi wie Rush und Conquest gibt es auch frischen Content, unter anderem Kämpfe in den Straßen von New York City. Wer jetzt einsteigt, kann nicht nur das Spiel testen, sondern sich gleich doppelt belohnen: mit exklusiven kosmetischen Items, die erst zum Release auf deinem Konto landen.

Belohnungen von letzter Woche sind noch immer verfügbar

Falls du den ersten Beta-Zeitraum verpasst hast: Keine Sorge! Alle Herausforderungen aus dem ersten Wochenende sind weiterhin aktiv. Du hast also noch die Chance, diese Belohnungen zu holen:

Lights Out Spielerkarte – Erreiche Karriererang 10.

– Erreiche Karriererang 10. Rising Star Charakter-Skin – Erreiche Karriererang 15.

– Erreiche Karriererang 15. Night Terror Waffenanhänger – Erreiche Karriererang 20.

– Erreiche Karriererang 20. Striking Distance Waffenpaket – 50 Kills auf Gegner in unter 10 Metern Entfernung mit der Assault-Klasse (Tipp: M87A1 Shotgun nutzen).

– 50 Kills auf Gegner in unter 10 Metern Entfernung mit der Assault-Klasse (Tipp: M87A1 Shotgun nutzen). I Own The Night Waffen-Sticker – 100 Wiederbelebungen mit der Support-Klasse (Ziehen-Feature & Defibrillator zählen).

– 100 Wiederbelebungen mit der Support-Klasse (Ziehen-Feature & Defibrillator zählen). After Dark Waffen-Sticker – 3.000 Fahrzeug-HP reparieren mit der Engineer-Klasse (nur in großen Modi wie Conquest möglich).

– 3.000 Fahrzeug-HP reparieren mit der Engineer-Klasse (nur in großen Modi wie Conquest möglich). Seeker Charakter-Skin – 300 Gegner mit der Recon-Klasse markieren (ADS-Markierungen zählen).

Battlefield 6 Open Beta: Neue Belohnungen am zweiten Wochenende

Mit dem zweiten Beta-Wochenende kommen drei frische Herausforderungen hinzu, die auch Veteranen nochmal motivieren sollen:

Bat Company Dog Tag – 200 Kills oder Assists, egal mit welcher Klasse oder in welchem Modus.

– 200 Kills oder Assists, egal mit welcher Klasse oder in welchem Modus. Dominion Waffenpaket – 15 Sektoren erobern in Rush oder Breakthrough.

– 15 Sektoren erobern in Rush oder Breakthrough. War Machine Fahrzeug-Skin – 42 Flaggen erobern in Conquest, Breakthrough, Domination oder King of the Hill.

Diese neuen Ziele lassen sich gut mit den alten Herausforderungen kombinieren.

Exklusive PS5-Boni

Spielst du auf der PlayStation 5 und hast ein aktives PS Plus-Abo, gibt’s noch ein Extra obendrauf:

Doppel-EP-Boost während der gesamten Open Beta.

während der gesamten Open Beta. Exklusiver Operator-Skin, der automatisch zum Release auf deinem Konto landet.

Der EP-Boost hilft vor allem, die Karriereränge 10, 15 und 20 schneller zu erreichen.

Tipps, um alle Belohnungen rechtzeitig zu schaffen

Früh starten: Manche Herausforderungen (z. B. 300 Markierungen oder 200 Kills) brauchen Zeit.

Manche Herausforderungen (z. B. 300 Markierungen oder 200 Kills) brauchen Zeit. Modus gezielt wählen: Engineer-Challenge? → Conquest. Sektoren erobern? → Rush oder Breakthrough.

Engineer-Challenge? → Conquest. Sektoren erobern? → Rush oder Breakthrough. Squad nutzen: Revive- und Spot-Aufgaben lassen sich am besten mit festen Mitspielern koordinieren.

Revive- und Spot-Aufgaben lassen sich am besten mit festen Mitspielern koordinieren. Auf Teamplay setzen: Viele Aufgaben sind schneller machbar, wenn du dich auf deine Klassenrolle konzentrierst.

Warum sich das Beta-Wochenende lohnt

Battlefield 6 hat schon im ersten Beta-Wochenende über 520.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht und das, bevor alle Inhalte freigeschaltet waren. Neben den exklusiven Items gibt dir die Beta auch einen ersten Eindruck von Gameplay, Waffenbalancing und Map-Design.

Lead Producer David Sirland hat zudem kürzlich bestätigt, dass es im fertigen Spiel deutlich größere Maps geben wird. Viele Fans hatten sich nach den ersten Testkarten schnellere Gefechte gewünscht, doch Sirland versichert: Das finale Battlefield 6 wird auch epische, weitläufige Schlachtfelder bieten.

Dieses Wochenende ist die letzte Chance, dir die exklusiven Beta-Belohnungen zu sichern und zwar kostenlos! Alles, was du freischaltest, wird am 10. Oktober 2025 automatisch deinem Account gutgeschrieben.

