Battlefield 6: Leak nennt 6 neue Spielmodi – Zwei davon haben schon einen konkreten Termin

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 ist noch keine Woche alt und schon gibt es Hinweise auf mehr Inhalte. Ein Datamine will sechs zusätzliche Spielmodi im Code entdeckt haben. Was steckt dahinter, welche Namen kursieren und was ist bereits offiziell bestätigt?

Welche neuen Spielmodi sind geleakt? Laut den gefundenen Strings hören sie auf die Namen Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint und TankHunt. Die Einträge stammen aus Multiplayer-Dateien und verweisen auf „Glacier“, den Codenamen von Battlefield 6 (via Insider-Gaming.com).

Werbung

Das steckt im Leak und was wahrscheinlich dahintersteckt

Raid : Klingt nach koordinierten Einsätzen mit Missionszielen, ideal für Squads.

: Klingt nach koordinierten Einsätzen mit Missionszielen, ideal für Squads. Payload : Bekannt aus anderen Shootern – ein Team eskortiert eine Fracht, das andere stoppt sie.

: Bekannt aus anderen Shootern – ein Team eskortiert eine Fracht, das andere stoppt sie. Sabotage : Angriffs-/Verteidigungsziele mit Sprengladungen sind naheliegend.

: Angriffs-/Verteidigungsziele mit Sprengladungen sind naheliegend. Squad Shootout : Kompakte Gefechte, Fokus auf Team-Play.

: Kompakte Gefechte, Fokus auf Team-Play. Strikepoint : Punktbasiertes Einnehmen/Verteidigen in Rundenformat denkbar.

: Punktbasiertes Einnehmen/Verteidigen in Rundenformat denkbar. TankHunt: „Panzerjagd“ – Fahrzeuge ausschalten, Anti-Tank-Spielweise belohnen.

Die Namen sind noch nicht offiziell erklärt, legen aber klare Spiel-Philosophien nahe. Wichtig: Ein Datamine ist kein finales Feature – die Battlefield Studios könnten Inhalte jederzeit ändern. Anscheinend haben sie dies auch vor dem Release mit der Kampagne getan, nachdem der Trailer „mehr“ zeigte, als der Singleplayer-Modus überhaupt beinhaltet.

Was EA schon bestätigt hat

Zwei der geleakten Modi sind tatsächlich zeitnah eingeplant:

Strikepoint startet zum Season-1-Auftakt am 28. Oktober 2025 (Rogue Ops).

Werbung

Sabotage folgt am 18. November 2025 (California Resistance).

Das hat EA im Season-Fahrplan bereits offiziell benannt (via EA.com).

Warum das für Spieler wichtig ist

Mehr Abwechslung tut dem Multiplayer gut. Gerade neben Conquest, Breakthrough, Rush und Domination, mit denen Battlefield 6 schon zum Launch punktet. Offiziell bewirbt EA diese Klassiker plus neue Varianten wie Escalation; weitere Modi würden die Playlist sinnvoll ergänzen.

Battlefield 6 bekommt voraussichtlich noch mehr Vielfalt: zwei frische Modi sind fix, vier weitere klopfen an. Ein kürzliches Update sorgt übrigens u.a. für verbesserte Ballistik und fixte einen Sprung-Momentum.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 8 + 1? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten