Die Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 6 sorgt aktuell für Gesprächsstoff – und das nicht unbedingt im positiven Sinn (auch wenn sie schnell zum Deinstallieren ist). Während der Shooter der Battlefield Studios für seine Multiplayer-Schlachten bekannt ist, hatten sich viele Spieler nach dem kampagnenfreien Battlefield 2042 auf eine starke Story gefreut. Doch nun mehren sich Hinweise, dass Teile der Handlung möglicherweise während der Entwicklung gestrichen wurden. Das stützt Berichte im Vorfeld der Neuerscheinung, dass es bei der Kampagne Probleme gegeben haben soll.

Auf Reddit machte der Nutzer Mikalton auf mehrere auffällige Unterschiede zwischen dem offiziellen Reveal-Trailer und der finalen Kampagne aufmerksam. Laut seinem Beitrag tauchen mehrere Szenen und Charaktere, die im Trailer zu sehen waren, im fertigen Spiel überhaupt nicht auf. Dazu gehört unter anderem ein Moment, in dem ein Mann mit tätowierten Armen wütend auf einen Tisch schlägt. Eine Szene, die in der fertigen Version schlicht fehlt.

Auch drei weitere Sequenzen, die ursprünglich gezeigt wurden, sind im finalen Spiel nicht vorhanden. Für viele Fans ist das ein klarer Hinweis darauf, dass die Entwickler möglicherweise Inhalte aus der Story gestrichen oder den Verlauf der Kampagne nachträglich geändert hat.

Battlefield 6: Wäre die Kampagne wesentlich größer ausgefallen?

Die Kampagne von Battlefield 6 fällt mit einer Spielzeit von rund fünf bis sechs Stunden ohnehin relativ kurz aus. Laut vielen Spielern wirkt sie zudem inhaltlich unvollständig. Besonders eine Mission, die in Ägypten spielt, sticht heraus – sie scheint kaum mit dem Rest der Geschichte verbunden zu sein und fühlt sich laut Community „völlig deplatziert“ an.

Hinzu kommt, dass die zeitliche Abfolge der Ereignisse teils verwirrend wirkt. Manche Missionen scheinen aus dem Zusammenhang gerissen oder unterschiedlich inszeniert zu sein, was darauf hindeuten könnte, dass verschiedene Teams parallel daran gearbeitet haben.

Gab es Probleme bei der Entwicklung?

Bislang hat sich Entwickler Battlefield Studios (u.a. DICE) nicht zu den Vorwürfen geäußert. Fans diskutieren daher weiter, ob die fehlenden Szenen auf Zeitdruck, kreative Richtungsänderungen oder technische Schwierigkeiten zurückzuführen sind. Manche vermuten sogar, dass bestimmte Abschnitte ursprünglich als Erweiterungen oder DLCs geplant waren.

Solche Kürzungen sind in der Spieleentwicklung keine Seltenheit, doch sie hinterlassen bei vielen Spielern einen faden Beigeschmack: insbesondere, wenn Trailer andere Erwartungen wecken. Ob sich jemand vom Entwickler-Team dazu äußert oder vielleicht sogar geschnittene Inhalte in Zukunft veröffentlicht, bleibt abzuwarten.

Auch wenn die Multiplayer-Komponente nach wie vor das Herzstück von Battlefield 6 ist, sorgt die kurze und offenbar unvollständige Kampagne derzeit für viele Diskussionen. Fehlende Trailer-Szenen, Brüche in der Handlung und unklare Zeitabläufe deuten darauf hin, dass das Spiel ursprünglich anders geplant war. Fans hoffen nun auf ein offizielles Statement (oder zumindest auf eine Erklärung, was mit den vermissten Szenen passiert ist). Vielleicht wird diese bald nachgereicht.

Nach dem anfänglichen Hype vor 5 Tagen zu Release mit mehr als 740.000 Spielern hat der Titel bereits mehr als 300.000 Spieler wieder „verloren“, wie die aktuellen Steam-Zahlen deuten. Allerdings lässt sich die Gesamtspielerzahl nicht messen, weil es keine Daten zu Xbox-, PlayStation- oder EA App-Spielern gibt. Vielleicht hat es auf Steam einige Cheater erwischt.

