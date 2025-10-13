Battlefield 6 Launch: Ich war einer von über 300.000 Spielern in der Warteschlange

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Als Battlefield 6 endlich am 10. Oktober live ging, war die Euphorie riesig – und die Server sofort am Limit. Kaum hatte ich auf „Spielen“ geklickt, begrüßte mich der Bildschirm mit einer Zahl, die ich so schnell nicht vergessen werde: 321.600. Ja, ich war Spieler Nummer 321.600 in der Warteschlange. Und ich war damit nicht einmal einer der Unglücklichen – andere berichteten von über 354.000 wartenden Spielern weltweit.

Schon während der Beta hatte es ähnliche Probleme gegeben, doch diesmal toppte der Launch alles. Tausende posteten auf X.com (ehemals Twitter) ihre Wartepositionen – teilweise mit Galgenhumor, teilweise mit echter Verzweiflung. Und ehrlich? Ich konnte es verstehen. Der Zähler bewegte sich quälend langsam zu Beginn, aber dann ging es plötzlich rasend schnell nach unten.

Die Entwickler von DICE reagierten schnell mit einem Statement:

„Mit dem Start springen viele von euch gleichzeitig ins Spiel. Um Stabilität für alle zu gewährleisten, sind Login-Warteschlangen aktiv. Wir lassen so viele Spieler wie möglich herein, also sollte es nicht allzu lange dauern.“

Na ja – „nicht allzu lange“ war in meinem Fall tatsächlich so. Während ich wartete, füllten sich die Feeds mit Memes, Kommentaren und Diskussionen über den Zustand moderner AAA-Releases. Andererseits war die Wartezeit dann doch weniger lang als erwartet.

Battlefield 6 startete nach der Installation innerhalb von 10 Minuten

Freitag, 10. Oktober 2025 – 17:00 Uhr. Battlefield 6 ist fertig heruntergeladen und fertig installiert. Es kann losgehen. Das Bier ist kalt und steht daneben. Schon Stunden vor dem offiziellen Launch hatte das Studio vorgewarnt, dass es ein Warteschlangensystem geben würde, um Überlastungen zu vermeiden. Dennoch war das Ausmaß am Starttag enorm.

In Online-Games sind überlastete Server zum Launch fast schon Tradition. Warteschlangen sollen verhindern, dass Matches laggen oder Spieler plötzlich rausfliegen. Das System sorgt also für Stabilität – aber auch für Frust, wenn man gefühlt ewig auf den Einstieg wartet. Und dann noch diese Sache mit Steam. Es ist 17:00 Uhr. Warum ist der „Spielen“-Button noch nicht grün? Aja, erstmal ein Neustart von Steam. Selbst DICE wies darauf hin, wie ich später herausfand: „Falls der ‚Spielen‘-Button nicht erscheint, hilft ein Neustart des Steam-Clients.“ – Gut das ich mich mit technischen Dingen auskenne. Neustart hilft immer.

Warteschlange? Beim Fast-Food-Restaurant wartete ich schon länger…

Früher war alles besser. Da bestellte man sich die Burger, die gerade fertig waren, beim Tresen beim Fast-Food-Restaurant seines Vertrauens. Gut, heute ist das nicht mehr so. Man tippt auf einem Bildschirm und wartet auf sein Essen. Bei Battlefield 6 kam ich nach nicht einmal 10 Minuten ins Spiel. Die Server liefen danach stabil, und das Spielgefühl war top. Das kann ich von den heutigen Burgern vom Riesen-Tablet nicht mehr sagen.

Der Launch von Battlefield 6 war spektakulär. Daran ändert auch nichts eine Mini-Warteschlange. Angeblich gab es Spieler die bis zu eine Stunde warten mussten. Aber dazu gehörte ich als Nummer 321.600 nicht. Vielleicht habe ich auch ein anderes Zeitgefühl oder verdanke es meiner WhatsApp-Gruppe, dass ich auf die Minute genau noch weiß, wann ich ins Geschehen eingestiegen bin.

Seit dem Start habe ich auch schon mehr als 12 Spielstunden drauf. Noch nicht genug für einen ausführlichen Testbericht, aber der folgt bald. Und so gut wie jetzt habe ich mich seit Battlefield 4 nicht mehr gefühlt, so viel schon vorab!

