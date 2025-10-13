Battlefield 6 überrascht mit cleverem Feature: Kampagne löschen, nach dem Durchspielen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 sorgt derzeit mit einem unerwarteten, aber willkommenen Feature für Gesprächsstoff. Nach Abschluss der neunteiligen Einzelspieler-Kampagne – die rund 6 Stunden Spielzeit bietet – fordert das Spiel die Spieler aktiv dazu auf, diesen Teil zu deinstallieren, um wertvollen Speicherplatz freizugeben.

Die Kampagne selbst belegt rund 15 GB auf der Festplatte – wer zusätzlich das HD-Texturen-Paket installiert, benötigt sogar noch mehr Speicher. Angesichts der immer größer werdenden AAA-Spiele ist das ein smarter Schachzug von DICE und EA, der bei vielen Fans gut ankommt.

Werbung

Battlefield 6: Singleplayer-Kampagne „smart“ entfernen

Ein Beitrag auf X.com (ehemals Twitter) vom 11. Oktober ging direkt viral, nachdem ein Spieler den Hinweisbildschirm nach dem Durchspielen teilte. Die Community reagierte begeistert. Viele Gamer bezeichneten die Option als „rücksichtsvoll“ und „extrem praktisch„.

Gerade bei Shootern wie Battlefield, in denen der Mehrspieler-Modus klar im Mittelpunkt steht, erscheint dieser Schritt sinnvoll. Schließlich spielen viele Fans die Kampagne nur einmal, bevor sie sich dauerhaft ins PvP-Gefecht stürzen.

Mit einer Gesamtgröße von etwa 70 GB gehört Battlefield 6 zwar nicht zu den größten Datensammlern auf dem Markt, doch im Vergleich zu Serien wie Call of Duty – deren Installationen teils über 100 GB betragen – ist jeder eingesparte Gigabyte willkommen.

Werbung

Vor allem für Konsolenspieler sinnvoll

Viele Konsolen verfügen trotz neuer Hardware-Generation weiterhin über begrenzten Speicherplatz, und selbst moderne SSDs sind schnell gefüllt. Das jüngste PS5-Modell verfügt sogar über weniger Speicherplatz, als seine Vorgänger. Daher gilt der Lösch-Hinweis als sinnvolles, benutzerfreundliches Detail, das möglicherweise auch andere Entwickler übernehmen sollten.

Battlefield 6 zeigt damit, dass Qualität nicht immer nur in Grafik und Gameplay steckt, sondern auch in kleinen, praktischen Features. Wer den Story-Modus bereits abgeschlossen hat, kann ihn nun einfach entfernen und Platz schaffen – etwa für neue Updates oder Zusatzinhalte. Wenn du die Kampagne schon abgeschlossen hast, lohnt sich ein Blick auf unsere Guide-Artikel, um im Multiplayer das Maximum herauszuholen.

Umfrage

Wie zufrieden bist du mit dem Start von Battlefield 6? Abgegebene Stimmen: –

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!