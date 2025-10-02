PS5 Pro-Refresh & DualSense V3: Leak verspricht austauschbare Batterie – Launch schon im November?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Du liebst längere Sessions ohne Kabel? Dann könnte Sony bald liefern. Laut einem Leak arbeitet PlayStation an einem aufgefrischten PS5-Pro-Modell – und an einem neuen Controller namens DualSense V3. Das Spannendste: Der Controller soll erstmals eine austauschbare Batterie besitzen. Genau diese Funktion fordern Fans seit Jahren.

Die Quelle hinter dem Bericht ist das polnische Magazin PPE, das sich wiederum auf den Leaker Graczdari beruft. Der hatte zuletzt mit Hinweisen zu Microsoft Flight Simulator 2024 auf PS5 und einer Box-Version von Oblivion Remastered für Aufmerksamkeit gesorgt. Berichte, die auch internationale Medien aufgriffen haben.

Was wird konkret geleakt?

Beim PS5 Pro-Refresh ist von rund 3 Prozent geringerem Stromverbrauch gegenüber dem aktuellen Pro-Modus die Rede. Das klingt nach Feinschliff statt Revolution, könnte aber in Kombination mit leiserem Betrieb und minimal weniger Abwärme punkten. Konkrete Hardware-Änderungen sind noch offen.

Der DualSense V3 soll im November erscheinen, die bisherigen Controller im Handel ersetzen und der neuen PS5 Pro beiliegen. Der Clou ist die wechselbare Batterie: Statt des fest verbauten Akkus könntest du künftig selbst tauschen. Etwa wenn die Kapazität nachlässt oder du schnell weiterzocken willst. Mehr Details (Formfaktor, Kapazität, Kompatibilität) fehlen noch; einige Berichte deuten eher auf tauschbare Akkupacks statt AA-Batterien hin.

Was sagt die Community? In den Leak-Threads auf Reddit feiern viele die Idee des Wechsel-Akkus, andere wünschen sich zusätzlich Hall-Effect-Sticks gegen Stick-Drift. Seit Jahren ein Dauer-Thema quer durch Xbox-, PlayStation- und Switch-Lager. Skepsis bleibt: Ohne Hall-Sticks und mit separat verkauften Akkupacks könnte Sony vor allem am Zubehör verdienen.

Was bedeutet das für dich?

Wenn sich der Leak bestätigt, bringt Sony endlich eine Lösung für alternde Akkus. Besser für Nachhaltigkeit und deinen Geldbeutel. Ob zusätzlich Wünsche wie Hall-Effect-Sticks erfüllt werden, bleibt offen. Auch Preise und regionale Termine sind unklar; einzelne Berichte spekulieren über europäische Bundles, offizielle Bestätigungen fehlen aber. Bis Sony spricht, bleibt’s ein Gerücht, allerdings eines, das ungewöhnlich breit aufgenommen wird.

Der DualSense V3 mit Wechsel-Akku wäre die sinnvollste Controller-Evolution seit dem Haptik-Debüt auf PS5. Zusammen mit einem leicht effizienteren PS5 Pro-Refresh könnte Sony pünktlich zum Weihnachtsgeschäft nachschärfen. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald es offizielle Infos gibt. Übrigens bekam die PS5 erst gestern ein neues System-Update. Was sich geändert hat, haben wir dir zusammengefasst.

