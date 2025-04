Fortnite Leak: Bevorstehende Knight Rider-Kollab mit K.I.T.T.

Ein bekannter Fortnite-Leaker hat enthüllt, dass das beliebte Battle-Royale-Spiel möglicherweise bald eine Knight Rider-Kollaboration erhält. Fortnite befindet sich derzeit am Ende von Kapitel 6, Saison 2, in der Spieler spektakuläre Raubzüge durchführen konnten, um mächtige Beute zu erhalten. Während einige Fans die Tresore als eher unspektakulär empfanden, wurde die Nutzung von Schwarzmärkten positiv aufgenommen.

Knight Rider ist eine Kultserie aus den 80ern mit David Hasselhoff in der Hauptrolle als Michael Knight. Doch während Hasselhoff der menschliche Star der Show war, schalteten viele Zuschauer wegen seines berühmten sprechenden Autos K.I.T.T. ein, das nahezu unzerstörbar war. K.I.T.T. wurde von William Daniels gesprochen, der auch als George Feeny in Boy Meets World bekannt ist. Die Serie lief von 1982 bis 1986 und brachte es auf insgesamt 90 Episoden. Obwohl die TV-Zeit der Serie vorbei ist, bleibt sie ein fester Bestandteil der Popkultur.

The Knight Rider Car is coming to Fortnite soon 🔥

Epic Games is preparing the collaboration for a release in Fortnite, according to @SamLeakss! pic.twitter.com/yqo5p3uQh5

— Shiina (@ShiinaBR) April 23, 2025